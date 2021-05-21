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Галкин показал фото с детьми от Пугачёвой в стильной школьной форме и косухах

Поклонники были удивлены тем, какими взрослыми и уверенными в себе выглядят двойняшки на снимке.

21 мая, 08:12
<p>Максим Галкин с детьми Гарри и Лизой. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/maxgalkinru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maxgalkinru</a></p>

Максим Галкин с детьми Гарри и Лизой. Фото © Instagram / maxgalkinru

Российский шоумен и телеведущий Максим Галкин опубликовал в "Инстаграме" новый совместный снимок со своими детьми от Аллы Пугачёвой — Гарри и Лизой — в школьной форме.

На фото строгие образы двойняшек дополняют необычные рокерские куртки с заклёпками. Дети позируют на лестнице с деревянными перилами в семейном замке Пугачёвой и Галкина в подмосковной деревне Грязь.

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"На стиле", — подписал свой пост Галкин.

В комментариях подписчики восхитились стильным прикидом Лизы и Гарри, а ещё удивились тому, насколько взрослыми и уверенными в себе выглядят двойняшки. Фолловеры также отметили, что с каждым годом наследники Примадонны всё больше становятся похожи на своих родителей.

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Кроме того, яркий образ первоклашек оценили звёзды российского шоу-бизнеса. Так, свои восторженные комментарии под публикацией Галкина оставили певцы Николай Басков и Денис Клявер, друг семьи — композитор Игорь Николаев, дизайнер и модельер Игорь Гуляев, певица Хибла Герзмава и актриса Алика Смехова: "Классный снимок. С настроением, словно реклама из журнала!", "Лиза-то — на стиле, а Гарри — в образе!", "Какие классные ребята! Красивые, умные, добрые, творческие — прелесть!", "Какие детишки хорошенькие, очень на вас с Аллой похожи!".

Как известно, Лиза и Гарри учатся в элитной гимназии в Подмосковье. Судя по информации прессы, звёздные родители платят за их обучение более 300 тысяч рублей ежемесячно. В престижной школе имеется бассейн, теннисный корт плюс специальный охраняемый автобус, который доставляет детей в гимназию, а после занятий отвозит домой. Обучение в этом заведении проходит по специально разработанной международной программе.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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