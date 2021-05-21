Кайли Дженнер надела прозрачное платье с разрезами, не заметив, что до позора остались миллиметры

Известная 23-летняя бизнесвумен Кайли Дженнер из семейства Кардашьян не уступает своим сёстрам ни в популярности, ни в объёмах. Их она регулярно показывает 233 млн поклонников в "Инстаграме", примеряя различные купальники и откровенные наряды. Одним из таких и стало её последнее платье, которым она похвасталась во время своего отдыха на побережье.

Фото © Instagram / kyliejenner

Наряд был вязаным и сильно просвечивал из-за крупной сетки. К тому же платье так обтягивало пышную фигуру модели, что совершенно ничего не оставалось на откуп фантазии. Однако больше всего подписчиков смутили странные разрезы, сквозь которые грудь бизнесвумен так и стремилась вырваться на свободу.

Фото © Instagram / kyliejenner

Ты прикалываешься надо мной, что ли... kyliejennercloset

Дорогая, у тебя грудь убежала

pheamasbella_

Это очень интересный проект, я хотел бы приложить к нему руку soutyamir

Фото © Instagram / kyliejenner