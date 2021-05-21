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Кайли Дженнер надела прозрачное платье с разрезами, не заметив, что до позора остались миллиметры

Мало кто из подписчиков решил в комментариях указать звезде на её ошибку, предпочитая наслаждаться видом.

21 мая, 08:11
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Фото © Instagram / kyliejenner

Известная 23-летняя бизнесвумен Кайли Дженнер из семейства Кардашьян не уступает своим сёстрам ни в популярности, ни в объёмах. Их она регулярно показывает 233 млн поклонников в "Инстаграме", примеряя различные купальники и откровенные наряды. Одним из таких и стало её последнее платье, которым она похвасталась во время своего отдыха на побережье.

Фото © Instagram / kyliejenner

Фото © Instagram / kyliejenner

Наряд был вязаным и сильно просвечивал из-за крупной сетки. К тому же платье так обтягивало пышную фигуру модели, что совершенно ничего не оставалось на откуп фантазии. Однако больше всего подписчиков смутили странные разрезы, сквозь которые грудь бизнесвумен так и стремилась вырваться на свободу.

Фото © Instagram / kyliejenner

Фото © Instagram / kyliejenner

Ты прикалываешься надо мной, что ли...

kyliejennercloset

Дорогая, у тебя грудь убежала


pheamasbella_

Это очень интересный проект, я хотел бы приложить к нему руку

soutyamir

Фото © Instagram / kyliejenner

Фото © Instagram / kyliejenner

Несмотря на то что большую часть своей славы Кайли Дженнер получила из-за телешоу "Семейство Кардашьян", она смогла использовать её с умом, начав свой бизнес. Модель начала заниматься разработкой и продажей косметики, а теперь планирует запустить и свою линейку купальников. Kylie Swim и Kylie Swim by Kylie Jenner будут выпускать бикини, пляжную одежду, обувь, головные уборы и другие аксессуары для отдыха у моря.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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