Кайли Дженнер надела прозрачное платье с разрезами, не заметив, что до позора остались миллиметры
Мало кто из подписчиков решил в комментариях указать звезде на её ошибку, предпочитая наслаждаться видом.
Известная 23-летняя бизнесвумен Кайли Дженнер из семейства Кардашьян не уступает своим сёстрам ни в популярности, ни в объёмах. Их она регулярно показывает 233 млн поклонников в "Инстаграме", примеряя различные купальники и откровенные наряды. Одним из таких и стало её последнее платье, которым она похвасталась во время своего отдыха на побережье.
Наряд был вязаным и сильно просвечивал из-за крупной сетки. К тому же платье так обтягивало пышную фигуру модели, что совершенно ничего не оставалось на откуп фантазии. Однако больше всего подписчиков смутили странные разрезы, сквозь которые грудь бизнесвумен так и стремилась вырваться на свободу.
Ты прикалываешься надо мной, что ли...
Дорогая, у тебя грудь убежала
Это очень интересный проект, я хотел бы приложить к нему руку
Несмотря на то что большую часть своей славы Кайли Дженнер получила из-за телешоу "Семейство Кардашьян", она смогла использовать её с умом, начав свой бизнес. Модель начала заниматься разработкой и продажей косметики, а теперь планирует запустить и свою линейку купальников. Kylie Swim и Kylie Swim by Kylie Jenner будут выпускать бикини, пляжную одежду, обувь, головные уборы и другие аксессуары для отдыха у моря.
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