Ратаковски в маленьком бикини попала под подозрение, что она не рожала 2 месяца назад, и вот почему
Модель показала на себе целую коллекцию купальников своего бренда, чтобы напомнить фанатам, за что они её так любят.
Популярная 29-летняя модель Эмили Ратаковски всегда поражала подписчиков плоским животом со стальным прессом и подтянутыми ногами. Однако после беременности кумира поклонники не ждали увидеть всё это так скоро. Девушка родила всего два месяца назад, но уже смогла прийти в форму. И хоть в сториз она часто жалуется, что её раздражают растяжки и лишняя кожа, фанаты изучили её фото с лупой и не нашли ничего.
На новых снимках Эмили предстала в купальниках коллекции собственного бренда Inamorata, чтобы напомнить о самом популярном комплекте. Модель позировала в двух локациях — на крыше и в комнате, демонстрируя фотографу самые удачные ракурсы. К бикини разных оттенков девушка добавила золотые украшения, а от макияжа отказалась, чтобы не отвлекать на него подписчиков.
Однако внимание тех и так было сосредоточено вовсе не на нарядах Эмили, а на её фигуре. Они недоумевали, как модели удалось всего за пару месяцев вернуть себе прежнюю форму. И пусть её пресс не был таким выдающимся, как раньше, но её живот всё равно не выглядел как будто после беременности.
Я ничьей фигуре так не завидую, как её
Ты так потрясающе выглядишь!
Ну класс, то есть у тебя и так всё было идеально, так теперь ещё и грудь увеличилась. Ты ведьма, что ли?!
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