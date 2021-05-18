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Ратаковски в маленьком бикини попала под подозрение, что она не рожала 2 месяца назад, и вот почему

Модель показала на себе целую коллекцию купальников своего бренда, чтобы напомнить фанатам, за что они её так любят.

18 мая, 12:56

Фото © Instagram / inamoratawoman

Популярная 29-летняя модель Эмили Ратаковски всегда поражала подписчиков плоским животом со стальным прессом и подтянутыми ногами. Однако после беременности кумира поклонники не ждали увидеть всё это так скоро. Девушка родила всего два месяца назад, но уже смогла прийти в форму. И хоть в сториз она часто жалуется, что её раздражают растяжки и лишняя кожа, фанаты изучили её фото с лупой и не нашли ничего.

Фото © Instagram / inamoratawoman

Фото © Instagram / inamoratawoman

На новых снимках Эмили предстала в купальниках коллекции собственного бренда Inamorata, чтобы напомнить о самом популярном комплекте. Модель позировала в двух локациях — на крыше и в комнате, демонстрируя фотографу самые удачные ракурсы. К бикини разных оттенков девушка добавила золотые украшения, а от макияжа отказалась, чтобы не отвлекать на него подписчиков.

Фото © Instagram / inamoratawoman

Фото © Instagram / inamoratawoman

Однако внимание тех и так было сосредоточено вовсе не на нарядах Эмили, а на её фигуре. Они недоумевали, как модели удалось всего за пару месяцев вернуть себе прежнюю форму. И пусть её пресс не был таким выдающимся, как раньше, но её живот всё равно не выглядел как будто после беременности.

Фото © Instagram / inamoratawoman

Фото © Instagram / inamoratawoman

Я ничьей фигуре так не завидую, как её

kaihgo_non

Ты так потрясающе выглядишь!

victoria_the_shortstack

Ну класс, то есть у тебя и так всё было идеально, так теперь ещё и грудь увеличилась. Ты ведьма, что ли?!

emiilylivingstone

Ратаковски шокировала фанатов фигурой в бикини, которая стала только лучше спустя месяц после родов

Ратаковски шокировала фанатов фигурой в бикини, которая стала только лучше спустя месяц после родов

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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