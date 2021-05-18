Братья получили 5,5 млрд за потерянные 30 лет своей жизни, которые они по ошибке провели в тюрьме

В 1983 году в округе Робсон в Северной Каролине, США, прошёл громкий судебный процесс по изнасилованию и убийству 11-летней девочки. Тогда следствие обвинило сводных братьев 19-летнего Генри Макколлума и 15-летнего Леона Брауна. Никаких прямых доказательств на ребят не было. Вместо этого — показания провинциальных соседей, которые посчитали подозрительным то, что семья ребят переехала к ним из Нью-Джерси.