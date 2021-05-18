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Братья получили 5,5 млрд за потерянные 30 лет своей жизни, которые они по ошибке провели в тюрьме

В 1983 году в округе Робсон в Северной Каролине, США, прошёл громкий судебный процесс по изнасилованию и убийству 11-летней девочки. Тогда следствие обвинило сводных братьев 19-летнего Генри Макколлума и 15-летнего Леона Брауна. Никаких прямых доказательств на ребят не было. Вместо этого — показания провинциальных соседей, которые посчитали подозрительным то, что семья ребят переехала к ним из Нью-Джерси.

18 мая, 12:03
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Фото © Twitter / Errorigiudiziar

Ребят доставили в полицейский участок и на протяжении пяти часов без адвоката выбивали из них признательные показания. Макколлум так хотел домой, что сознался в преступлении, которое не совершал. Его 15-летний брат тоже признался, когда полицейские пригрозили ему смертной казнью. Позже в суде адвокат заявил, что все показания были даны под давлением, но разбираться в тонкостях тогда никто не стал. Мало того, судья даже не учла, что оба задержанных страдали задержкой умственного развития, — обоих приговорили к смертной казни.

Фото © Twitter / Errorigiudiziar

Фото © Twitter / Errorigiudiziar

Позже Брауну изменили наказание на пожизненное заключение, а Макколлум так и просидел все эти годы в камере смертников, побив рекорд по длительности в Северной Каролине. В 2014 году семья осуждённых добилась повторного расследования — так с использованием новых технологий следствию удалось выяснить, что выкуренная сигарета, найденная на месте преступления, принадлежала Роско Артису. Педофила-рецидивиста посадили всего через месяц после задержания Генри и Леона.

Генри Макколлум. Фото © Twitter / JuddLegum

Генри Макколлум. Фото © Twitter / JuddLegum

К концу 2014 года успевших постареть братьев выпустили, но только к 2021-му эпопея с расследованием подошла к концу. Судья округа Роубсон Дуглас Сассер признал сводных братьев невиновными и постановил выплатить по 31 миллиону долларов каждому, а также произвести выплату в размере 13 миллионов. Всего американцы получили 75 миллионов (5,5 млрд рублей), пишет The Washington Post.

Жизнь годовалого мальчика висит на волоске из-за полицейского, который выстрелил ему в голову

Жизнь годовалого мальчика висит на волоске из-за полицейского, который выстрелил ему в голову

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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