Достойнейший гость "Вечернего Урганта": всё, что хотели знать о Понасенкове, но боялись спросить

Маэстро дошёл до Урганта

Каждый, кто смотрел хоть одно видео с Понасенковым, прекрасно понимал, что от встречи историка с Ургантом не стоит ждать ничего, кроме новых мемов, и "маэстро" не подвёл. За несколько минут Евгений успел поставить Ивана в неловкое положение, слегка унизить его и саму программу. Напряжение становилось больше с каждой новой репликой историка. Ближе к концу Иван заинтересовался перстнями гостя. Оказалось, Евгений надел их ради публики, ведь те "пришли смотреть на достойнейшего".

Кроме того, Евгений рассказал, в чём секрет его прогулок и почему они так нравятся пользователям соцсетей. Всё просто — осознанность и размышления об истории.

Так в этом и секрет, потому что, когда вы ходите, вы наполнены, вы понимаете, когда в вас отзвуком отражается, звучит поэзия, история, тогда за этим интересно наблюдать Евгений Понасенков

"Переиграл и уничтожил": Откуда взялся человек-мем Понасенков

Появление Понасенкова в эфире телеканала как нельзя лучше передаёт его характер. Сам Евгений называет себя историком, политологом, режиссёром, драматическим тенором, актёром, поэтом, литератором и, конечно, блогером. Человек-мем ведёт YouTube-канал "Канал здравого смысла". Видео именно оттуда стали нескончаемым источником контента для создателей мемов. К примеру, один фрагмент из видео Понасенкова.

Кадры из видео © YouTube / hhkjhk

Подобных видео Евгения, которые тут стали вирусными, за последние пару лет уже так много, что "маэстро" по праву начали называть человеком-мемом. Впрочем, Понасенков появляется в инфополе не только с шутками — в 2020 году имя историка не раз фигурировало в ходе дела доцента-расчленителя Соколова.

Фото © Twitter / Ponasenkov

Если отбросить шутки в сторону

О личной жизни Понасенкова известно немного, тем более что в Сети постоянно появляется противоречивая информация. Считается, что он холост и не имеет детей. Также "маэстро" закончил пять курсов истфака МГУ и не стал забирать готовый диплом из-за конфликта с руководством университета. Причина неизвестна, однако вскоре он стал писать колонки для разных изданий, в том числе для таких, как "Коммерсант — власть". Сам Понасенков называет себя крупнейшим специалистом по эпохе Наполеона, но его научные издания не раз подвергались жестокой критике.