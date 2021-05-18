Певицу Asti не узнали на интервью, на котором раскрылась её настоящая внешность без тонны фотошопа

На фото известной 30-летней певицы Анны Дзюбы, которую больше знают под псевдонимом Asti, можно смотреть бесконечно — по крайней мере так думали фанаты. А теперь из-за появившегося интервью поклонникам только снимки звезды и остаются, ведь в реальности она совсем не похожа на свой распиаренный образ.

Фото © Telegram / ebobo 18+ и Instagram / astiselfmade

На снимках, которые теперь распространяются в соцсетях, певица предстала в нестандартном виде. На ней был чёрный наряд с глубоким декольте и белым воротником, а волосы были уложены волнами с начёсом. Однако больше всего поклонников поразило поплывшее лицо певицы. Объёмные щёки привлекали взгляд, как и опухшая шея, на которой с трудом застегнулась цепочка.

Фото © Instagram / astiselfmade

В телеграм-каналах начали бурно обсуждать эту историю. "Asti живёт по правилу "казаться, а не быть", — саркастично заметили в одном из них. Однако некоторые самые верные фанаты встали на защиту звезды. Они отметили, что это скрин из видео и во всём виноват неудачный ракурс. Но переубедить многих им не удалось.

Фото © Instagram / astiselfmade