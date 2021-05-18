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Певицу Asti не узнали на интервью, на котором раскрылась её настоящая внешность без тонны фотошопа

Популярная певица в соцсетях всегда выглядит на высшем уровне, однако в жизни фанатов ждёт большое разочарование.

18 мая, 07:00
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Фото © Instagram / astiselfmade

На фото известной 30-летней певицы Анны Дзюбы, которую больше знают под псевдонимом Asti, можно смотреть бесконечно — по крайней мере так думали фанаты. А теперь из-за появившегося интервью поклонникам только снимки звезды и остаются, ведь в реальности она совсем не похожа на свой распиаренный образ.

Фото © Telegram / ebobo 18+ и Instagram / astiselfmade

Фото © Telegram / ebobo 18+ и Instagram / astiselfmade

На снимках, которые теперь распространяются в соцсетях, певица предстала в нестандартном виде. На ней был чёрный наряд с глубоким декольте и белым воротником, а волосы были уложены волнами с начёсом. Однако больше всего поклонников поразило поплывшее лицо певицы. Объёмные щёки привлекали взгляд, как и опухшая шея, на которой с трудом застегнулась цепочка.

Фото © Instagram / astiselfmade

Фото © Instagram / astiselfmade

В телеграм-каналах начали бурно обсуждать эту историю. "Asti живёт по правилу "казаться, а не быть", — саркастично заметили в одном из них. Однако некоторые самые верные фанаты встали на защиту звезды. Они отметили, что это скрин из видео и во всём виноват неудачный ракурс. Но переубедить многих им не удалось.

Фото © Instagram / astiselfmade

Фото © Instagram / astiselfmade

Сама певица эту ситуацию никак не комментирует, ведь у неё есть проблемы посерьёзнее. После последнего концерта группы Artik & Asti в санкт-петербургском спортивном комплексе "Юбилейный" началось разбирательство. Выступление было разрешено провести при соблюдении всех санитарных норм, однако Комитет по культуре Северной столицы обнаружил серьёзные нарушения. Теперь организаторам и площадке придётся отвечать по закону.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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