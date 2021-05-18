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Парень нашёл на пляже "скелет русалки", который навёл зрителей на самые страшные мысли — видео

Хотя обнаруженные блогером останки породили больше вопросов, чем ответов, ролик стремительно набирает просмотры и комментарии.

18 мая, 08:21
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Скриншот © TikTok / jjjmc12

Пользователь с ником jjjmc12 показал в "Тиктоке" странную находку, напугавшую и озадачившую многих пользователей. Парень бродил по пляжу в США и якобы наткнулся на загадочный скелет. После недолгих раздумий блогер решил, что тот принадлежит русалке, пишет Daily Star.

Видео © TikTok / jjjmc12

На кадрах видно, как парень извлёк из воды загадочные останки: маленький череп, напоминающий человеческий, и позвоночник, перерастающий в массивный рыбий хвост. "Что за рыба?" — поинтересовался в подписи тиктокер, ролик которого менее чем за сутки достиг отметки в 13 млн просмотров.

Скриншот © TikTok / jjjmc12

Скриншот © TikTok / jjjmc12

Напуганные пользователи тоже задумались над тем, существуют ли русалки, а также предположили, что находка может быть опасной из-за связи с чёрной магией. При этом пользователь из Индонезии отметил, что "монстр" похож на персонажа их местного фольклора — дженглота, это человекоподобное существо, которое может питаться кровью.

Русалки существуют?

ninichan._

Отнеси в музей, и ты станешь богачом

hicomell

Если это в районе Кариб, то не думаю, что стоит это трогать. Это может быть связано с чёрной магией

xxgostoop

В Индонезии это называют дженглот

arvanoaldrick

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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