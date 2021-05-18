Парень нашёл на пляже "скелет русалки", который навёл зрителей на самые страшные мысли — видео
Хотя обнаруженные блогером останки породили больше вопросов, чем ответов, ролик стремительно набирает просмотры и комментарии.
Пользователь с ником jjjmc12 показал в "Тиктоке" странную находку, напугавшую и озадачившую многих пользователей. Парень бродил по пляжу в США и якобы наткнулся на загадочный скелет. После недолгих раздумий блогер решил, что тот принадлежит русалке, пишет Daily Star.
Видео © TikTok / jjjmc12
На кадрах видно, как парень извлёк из воды загадочные останки: маленький череп, напоминающий человеческий, и позвоночник, перерастающий в массивный рыбий хвост. "Что за рыба?" — поинтересовался в подписи тиктокер, ролик которого менее чем за сутки достиг отметки в 13 млн просмотров.
Напуганные пользователи тоже задумались над тем, существуют ли русалки, а также предположили, что находка может быть опасной из-за связи с чёрной магией. При этом пользователь из Индонезии отметил, что "монстр" похож на персонажа их местного фольклора — дженглота, это человекоподобное существо, которое может питаться кровью.
Русалки существуют?
Отнеси в музей, и ты станешь богачом
Если это в районе Кариб, то не думаю, что стоит это трогать. Это может быть связано с чёрной магией
В Индонезии это называют дженглот
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