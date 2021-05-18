Парень нашёл на пляже "скелет русалки", который навёл зрителей на самые страшные мысли — видео

Пользователь с ником jjjmc12 показал в "Тиктоке" странную находку, напугавшую и озадачившую многих пользователей. Парень бродил по пляжу в США и якобы наткнулся на загадочный скелет. После недолгих раздумий блогер решил, что тот принадлежит русалке, пишет Daily Star.

Видео © TikTok / jjjmc12

На кадрах видно, как парень извлёк из воды загадочные останки: маленький череп, напоминающий человеческий, и позвоночник, перерастающий в массивный рыбий хвост. "Что за рыба?" — поинтересовался в подписи тиктокер, ролик которого менее чем за сутки достиг отметки в 13 млн просмотров.

Скриншот © TikTok / jjjmc12

Напуганные пользователи тоже задумались над тем, существуют ли русалки, а также предположили, что находка может быть опасной из-за связи с чёрной магией. При этом пользователь из Индонезии отметил, что "монстр" похож на персонажа их местного фольклора — дженглота, это человекоподобное существо, которое может питаться кровью.

Русалки существуют? ninichan._

Отнеси в музей, и ты станешь богачом hicomell

Если это в районе Кариб, то не думаю, что стоит это трогать. Это может быть связано с чёрной магией xxgostoop