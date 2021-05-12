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Турист нашёл жуткую глубоководную рыбу, и в Сети напуганы тем, почему она могла выбраться на свет

Среди версий — ухудшение экологии, нехватка источников питания и предположения о том, что в глубинах океана происходит нечто страшное.

12 мая 2021, 15:41

Фото © Facebook / Davey's Locker Sportfishing & Whale Watching

Турист, прогуливавшийся по пляжу в Ньюпорт-Бич, США, обнаружил существо, которое изрядно его шокировало. У загадочного чёрного "монстра" была огромная зубастая пасть, крошечные глаза, тело покрывали шипы, а спереди торчало странное щупальце.

Фото © Facebook / Davey's Locker Sportfishing & Whale Watching

Фото © Facebook / Davey's Locker Sportfishing & Whale Watching

Напуганный турист всё же не удержался от фотографий и предупредил о находке рейнджеров. И когда специалисты взглянули на таинственного гостя из океана, они поняли, кто перед ними. Это оказалась рыба из отряда удильщикообразных, или морских чертей. Она обитает на глубине около километра, и для калифорнийских пляжей это довольно редкая находка. Странный отросток у неё на спине — удлинённый плавник, который может светиться в темноте, чтобы привлекать добычу.

Фото © Facebook / Davey's Locker Sportfishing & Whale Watching

Фото © Facebook / Davey's Locker Sportfishing & Whale Watching

Пост со снимками рыбы разместили в "Фейсбуке" агентства водных экскурсий Davey's Locker Sportfishing & Whale Watching, и кадры поразили многих пользователей. Обсуждение растянулось на 40 тыс. комментариев. И пока одни ужасались, а другие вспоминали, что видели удильщика в мультфильме "В поисках Немо", некоторые юзеры беспокоились о том, почему эта глубоководная рыба вообще оказалась на берегу.

Это как суперужасающая реальная версия рыбы из "В поисках Немо"

Lynn Telzer

Отличная находка! Повезло, что она осталась целой и годится для изучения

Joey Harkins

Честно говоря, это нехорошо, что существо, которое можно найти только в самых глубинах океана, куда не проникает свет, просто случайно попало на солнечный берег. Надеюсь, что кто-то исследует этот случай, чтобы узнать, почему это произошло

Rachiel Petruzziello

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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