Турист нашёл жуткую глубоководную рыбу, и в Сети напуганы тем, почему она могла выбраться на свет

Напуганный турист всё же не удержался от фотографий и предупредил о находке рейнджеров. И когда специалисты взглянули на таинственного гостя из океана, они поняли, кто перед ними. Это оказалась рыба из отряда удильщикообразных, или морских чертей. Она обитает на глубине около километра, и для калифорнийских пляжей это довольно редкая находка. Странный отросток у неё на спине — удлинённый плавник, который может светиться в темноте, чтобы привлекать добычу.