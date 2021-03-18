Жизнь годовалого мальчика висит на волоске из-за полицейского, который выстрелил ему в голову
Сейчас мама малыша собирается подавать в суд на полицию Хьюстона, США.
19-летняя Дайша Смоллс оказалась в эпицентре стрельбы на автозаправке Хьюстона 3 марта. Вооружённый мужчина попытался вытащить её из машины, в которой сзади в детском кресле сидел её сын Ледженд. Но по ужасающей иронии судьбы преступник не причинил семье Смоллс почти никакого вреда — этим занялся местный полицейский. Сотрудник правопорядка открыл огонь по машине девушки, убив угонщика и попав в голову годовалому мальчику.
Мой ребёнок не заслужил этого. Он не заслужил быть расстрелянным. Тем более полицейским
И сама Дайша, и её адвокаты уверены, причиной бездумной стрельбы могли стать расовые предубеждения. "Он знал, что они были в машине, но всё равно продолжали стрелять", — заявил правозащитник Бен Крамп. Другой юрист Смоллс, Антонио Романуччи, рассказал, что они намерены подать иск на полицию Хьюстона.
Мы изучаем все факты, связанные с делом, и, как только вся картина будет ясна, можно ожидать подачи иска. Никто не стреляет, не зная, кто перед ним. Это не фильм, не какое-то телешоу
Со стрельбы на заправке прошло больше двух недель, но малыш до сих пор находится в отделении интенсивной терапии. В его мозгу остались фрагменты пули, но благо его состояние постепенно стабилизируется, пишет Daily Mail.
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