Жизнь годовалого мальчика висит на волоске из-за полицейского, который выстрелил ему в голову

19-летняя Дайша Смоллс оказалась в эпицентре стрельбы на автозаправке Хьюстона 3 марта. Вооружённый мужчина попытался вытащить её из машины, в которой сзади в детском кресле сидел её сын Ледженд. Но по ужасающей иронии судьбы преступник не причинил семье Смоллс почти никакого вреда — этим занялся местный полицейский. Сотрудник правопорядка открыл огонь по машине девушки, убив угонщика и попав в голову годовалому мальчику.

Мой ребёнок не заслужил этого. Он не заслужил быть расстрелянным. Тем более полицейским Дайша Смоллс

Фото © Instagram / themogulgirl

И сама Дайша, и её адвокаты уверены, причиной бездумной стрельбы могли стать расовые предубеждения. "Он знал, что они были в машине, но всё равно продолжали стрелять", — заявил правозащитник Бен Крамп. Другой юрист Смоллс, Антонио Романуччи, рассказал, что они намерены подать иск на полицию Хьюстона.

Мы изучаем все факты, связанные с делом, и, как только вся картина будет ясна, можно ожидать подачи иска. Никто не стреляет, не зная, кто перед ним. Это не фильм, не какое-то телешоу Антонио Романуччи

Фото © Instagram / themogulgirl

Со стрельбы на заправке прошло больше двух недель, но малыш до сих пор находится в отделении интенсивной терапии. В его мозгу остались фрагменты пули, но благо его состояние постепенно стабилизируется, пишет Daily Mail.

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