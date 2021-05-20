"При мне такого не было": "Дукалис" прокомментировал заявления Прокловой о домогательствах
Артист отметил, что мода на подобные признания пошла после истории с голливудским продюсером Харви Вайнштейном.
Актёр Сергей Селин. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин
Заявления актрис Елены Прокловой и Татьяны Васильевой о том, что они ранее подвергались домогательствам, неудивительны. Так считает актёр Сергей Селин, известный по роли Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей". Насчёт последней он даже уверен, что та говорит чистую правду.
"Это всё было. Хотя мода на подобные признания пошла после истории с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Но когда говорят, что актрисы рассказывают про те сексуальные истории за деньги, я не очень этому верю — просто у них накипело, видимо. Возможно, как говорит Васильева, у неё камень с души через 50 лет упал", — поделился актёр в беседе с изданием "Дни.ру".
Селин подчёркивает, что сам никогда не прибегал к сексуальным домогательствам. В шутку он отметил, что его лишь могут обвинить в спаивании актрис.
"Например, актриса приходит на площадку, но слова не может сказать. И я предлагаю режиссёру пойти с ней и выпить, чтобы чуть-чуть раскрепоститься. Выпивают они не более 50–100 граммов, но актриса в итоге от переизбытка чувств вообще не может сказать ни слова. Так что максимум, что может потом сказать, — что Селин её поил и сделал алкоголичкой", — пошутил Селин.
Ранее Елена Проклова заявила, что в подростковом возрасте её домогался известный актёр. Якобы он вывез её в лес и трогал за грудь. Позднее актриса Татьяна Васильева призналась, что главные роли получала через постель.
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