Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"При мне такого не было": "Дукалис" прокомментировал заявления Прокловой о домогательствах

Артист отметил, что мода на подобные признания пошла после истории с голливудским продюсером Харви Вайнштейном.

20 мая, 22:15
<p>Актёр Сергей Селин. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин</p>

Актёр Сергей Селин. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Заявления актрис Елены Прокловой и Татьяны Васильевой о том, что они ранее подвергались домогательствам, неудивительны. Так считает актёр Сергей Селин, известный по роли Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей". Насчёт последней он даже уверен, что та говорит чистую правду.

"Это всё было. Хотя мода на подобные признания пошла после истории с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Но когда говорят, что актрисы рассказывают про те сексуальные истории за деньги, я не очень этому верю — просто у них накипело, видимо. Возможно, как говорит Васильева, у неё камень с души через 50 лет упал", — поделился актёр в беседе с изданием "Дни.ру".

Селин подчёркивает, что сам никогда не прибегал к сексуальным домогательствам. В шутку он отметил, что его лишь могут обвинить в спаивании актрис.

"Например, актриса приходит на площадку, но слова не может сказать. И я предлагаю режиссёру пойти с ней и выпить, чтобы чуть-чуть раскрепоститься. Выпивают они не более 50–100 граммов, но актриса в итоге от переизбытка чувств вообще не может сказать ни слова. Так что максимум, что может потом сказать, — что Селин её поил и сделал алкоголичкой", пошутил Селин.

"Надо уберечь девочек": Украинская певица вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах

"Надо уберечь девочек": Украинская певица вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах

Ранее Елена Проклова заявила, что в подростковом возрасте её домогался известный актёр. Якобы он вывез её в лес и трогал за грудь. Позднее актриса Татьяна Васильева призналась, что главные роли получала через постель.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Неприятно, грязно!" Племянник Янковского осудил Проклову за слова о романе с великим актёром

сегодня в 14:37

"Одного таланта недостаточно": Татьяна Васильева призналась, что главные роли получала через постель

2 марта, 10:08

Самую длинную ноту на "Евровидении" исполнила подопечная Киркорова из Молдавии

сегодня в 23:27

В Россию не доехала огромная партия кокаина в бананах

сегодня в 23:43

Огромная воронка и слой пепла. Учёные рассказали о последствиях извержения Йеллоустоунского супервулкана

сегодня в 23:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1