"При мне такого не было": "Дукалис" прокомментировал заявления Прокловой о домогательствах

Заявления актрис Елены Прокловой и Татьяны Васильевой о том, что они ранее подвергались домогательствам, неудивительны. Так считает актёр Сергей Селин, известный по роли Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей". Насчёт последней он даже уверен, что та говорит чистую правду.

"Это всё было. Хотя мода на подобные признания пошла после истории с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Но когда говорят, что актрисы рассказывают про те сексуальные истории за деньги, я не очень этому верю — просто у них накипело, видимо. Возможно, как говорит Васильева, у неё камень с души через 50 лет упал", — поделился актёр в беседе с изданием "Дни.ру".

Селин подчёркивает, что сам никогда не прибегал к сексуальным домогательствам. В шутку он отметил, что его лишь могут обвинить в спаивании актрис.