Обнародованы архивы об освобождении Праги от нацистов
В российском Минобороны отметили, что сейчас в Чехии под видом реставрации ликвидируют советскую символику, упоминание солдат Красной армии пытаются размыть.
Фото © prague1945.mil.ru
На сайте Минобороны России появился раздел, посвящённый сохранению исторической памяти о решающей роли Красной армии в освобождении Чехии от нацистов. Обнародованы архивные документы о героях-красноармейцах, которые пали за свободу и независимость чешской земли. Документы представлены в рамках масштабного проекта "Без срока давности".
Как отметили в военном ведомстве, сейчас в Чехии под видом реставрации пытаются уничтожить советскую символику, размыть роль советского солдата в освобождении этих земель от захватчиков. Так, красные пятиконечные звёзды на мемориалах и надгробиях красят в цвет камня, а затем вовсе заменяют на лавровые венки.
На сайте представлены фотографии с результатами таких работ. Например, демонтажа стелы в городе Гавличкув-Брод, мемориальной доски на здании Староместской ратуши в Праге.
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны России рассекретило документы о зверствах нацистов. В архиве содержатся свидетельства о массовых убийствах мирных жителей. Материалы также были опубликованы в рамках федерального проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента Российской Федерации.
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