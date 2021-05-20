Обнародованы архивы об освобождении Праги от нацистов

На сайте Минобороны России появился раздел, посвящённый сохранению исторической памяти о решающей роли Красной армии в освобождении Чехии от нацистов. Обнародованы архивные документы о героях-красноармейцах, которые пали за свободу и независимость чешской земли. Документы представлены в рамках масштабного проекта "Без срока давности".

Как отметили в военном ведомстве, сейчас в Чехии под видом реставрации пытаются уничтожить советскую символику, размыть роль советского солдата в освобождении этих земель от захватчиков. Так, красные пятиконечные звёзды на мемориалах и надгробиях красят в цвет камня, а затем вовсе заменяют на лавровые венки.

На сайте представлены фотографии с результатами таких работ. Например, демонтажа стелы в городе Гавличкув-Брод, мемориальной доски на здании Староместской ратуши в Праге.