Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Обнародованы архивы об освобождении Праги от нацистов

В российском Минобороны отметили, что сейчас в Чехии под видом реставрации ликвидируют советскую символику, упоминание солдат Красной армии пытаются размыть.

20 мая, 21:42
<p>Фото © prague1945.mil.ru</p>

Фото © prague1945.mil.ru

На сайте Минобороны России появился раздел, посвящённый сохранению исторической памяти о решающей роли Красной армии в освобождении Чехии от нацистов. Обнародованы архивные документы о героях-красноармейцах, которые пали за свободу и независимость чешской земли. Документы представлены в рамках масштабного проекта "Без срока давности".

Как отметили в военном ведомстве, сейчас в Чехии под видом реставрации пытаются уничтожить советскую символику, размыть роль советского солдата в освобождении этих земель от захватчиков. Так, красные пятиконечные звёзды на мемориалах и надгробиях красят в цвет камня, а затем вовсе заменяют на лавровые венки.

Без срока давности: Минобороны рассекретило уникальные архивы о взятии Берлина

Без срока давности: Минобороны рассекретило уникальные архивы о взятии Берлина

На сайте представлены фотографии с результатами таких работ. Например, демонтажа стелы в городе Гавличкув-Брод, мемориальной доски на здании Староместской ратуши в Праге.

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны России рассекретило документы о зверствах нацистов. В архиве содержатся свидетельства о массовых убийствах мирных жителей. Материалы также были опубликованы в рамках федерального проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента Российской Федерации.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Наши пивоварни будут плакать": В Чехии рассказали о последствиях разрыва отношений с Россией

сегодня в 10:39

Российские сапёры взорвали подземную базу террористов в сирийской Хаме

18 мая, 23:06

Телефоны, которые мы потеряли: 7 мобильных, которые снова хочется взять в руки

16 мая, 21:40

Огромная воронка и слой пепла. Учёные рассказали о последствиях извержения Йеллоустоунского супервулкана

сегодня в 23:35

Россиянам рассказали, когда могут упасть цены на вторичное жильё

сегодня в 23:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1