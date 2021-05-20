В ХАМАС раскрыли планы по масштабному удару по Израилю
Теперь в этом движении заявляют, что пока будут "следить за поведением" врага во время объявленного перемирия, которое вступает в силу уже сегодня.
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Военное крыло палестинского движения ХАМАС занималось подготовкой к масштабному удару по всему Израилю. Эта работа была приостановлена в связи с достижением договорённостей по перемирию.
"Говорим чётко: мы подготовились к удару, который затронул бы всю Палестину от Хайфы до Рамона", — приводит РИА "Новости" цитату из распространённого заявления спикера "Бригад" Абу Убайды.
Он пояснил, что это должен был быть масштабный ракетный удар. Вместе с тем в ХАМАС пока полностью не отказываются от таких планов, "этот вариант ещё на столе". По версии палестинского движения, ему "удалось унизить оккупантов и их армию, убивавшую детей и разрушавшую жилые дома". В то же время в Израиле заявили, что достигли беспрецедентных по масштабам, точности и стратегическому значению успехов в борьбе с группировками в Газе.
Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Взаимные ракетные удары продолжаются уже не первую неделю. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит атаку на палестинских радикалов в секторе Газа.
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