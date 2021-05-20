В ХАМАС раскрыли планы по масштабному удару по Израилю

Он пояснил, что это должен был быть масштабный ракетный удар. Вместе с тем в ХАМАС пока полностью не отказываются от таких планов, "этот вариант ещё на столе". По версии палестинского движения, ему "удалось унизить оккупантов и их армию, убивавшую детей и разрушавшую жилые дома". В то же время в Израиле заявили, что достигли беспрецедентных по масштабам, точности и стратегическому значению успехов в борьбе с группировками в Газе.