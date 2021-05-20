Названы места, где россияне чаще всего заражаются коронавирусом

Основными местами заражения коронавирусом в России являются транспорт и жильё самих граждан. Последнее, как отмечает глава Роспотребнадзора Анна Попова, лидирует по этому показателю.

"Пока остаётся транспорт, но заражение в домашних очагах у нас — самое большое количество", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе на канале "Россия-1".