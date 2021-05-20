Названы места, где россияне чаще всего заражаются коронавирусом
Ситуацию с заболеваемостью CoViD-19 в Роспотребнадзоре считают стабильной, решение объявить в начале мая длительные праздники называют верным.
Фото © ТАСС / Валентин Егоршин
Основными местами заражения коронавирусом в России являются транспорт и жильё самих граждан. Последнее, как отмечает глава Роспотребнадзора Анна Попова, лидирует по этому показателю.
"Пока остаётся транспорт, но заражение в домашних очагах у нас — самое большое количество", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе на канале "Россия-1".
Ранее Лайф сообщал, что российские учёные работают над созданием лекарства, которое будет способно остановить развитие коронавируса после контакта с заражённым человеком. Кроме того, мы писали, как не перепутать ковид и сезонную аллергию.
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