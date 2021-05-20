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Названы места, где россияне чаще всего заражаются коронавирусом

Ситуацию с заболеваемостью CoViD-19 в Роспотребнадзоре считают стабильной, решение объявить в начале мая длительные праздники называют верным.

20 мая, 20:53
<p>Фото © ТАСС / Валентин Егоршин</p>

Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Основными местами заражения коронавирусом в России являются транспорт и жильё самих граждан. Последнее, как отмечает глава Роспотребнадзора Анна Попова, лидирует по этому показателю.

"Пока остаётся транспорт, но заражение в домашних очагах у нас — самое большое количество", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе на канале "Россия-1".

Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Ранее Лайф сообщал, что российские учёные работают над созданием лекарства, которое будет способно остановить развитие коронавируса после контакта с заражённым человеком. Кроме того, мы писали, как не перепутать ковид и сезонную аллергию.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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