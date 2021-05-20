Момент удара мощного "гейзера" из-под земли в Петербурге попал на видео
Инцидент произошёл на Ленинском проспекте. Коммунальные службы уже устраняют последствия серьёзного прорыва.
Момент удара мощного "гейзера" из-под земли в Петербурге попал на видео. Видео © LIFE
В Санкт-Петербурге образовался гейзер высотой с многоэтажный дом — горячая вода начала бить из-под земли. Случилось это на Ленинском проспекте возле "Максидома". По предварительным данным, пострадавших нет.
На кадрах с места инцидента видно, что огромный столб воды бьёт прямо из земли и поднимается на приличную высоту. Рядом дорога и парковка с большим количеством автомобилей, однако до них "гейзер" не достал.
На месте ЧП уже работают специалисты, они огородили данный участок и устраняют последствия прорыва.
Ранее другой мощный "гейзер" высотой с дом образовался в самом центре Петербурга. Тогда авария произошла на Большой Морской улице возле набережной реки Мойки.
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