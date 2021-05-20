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Момент удара мощного "гейзера" из-под земли в Петербурге попал на видео

Инцидент произошёл на Ленинском проспекте. Коммунальные службы уже устраняют последствия серьёзного прорыва.

20 мая, 20:28

Момент удара мощного "гейзера" из-под земли в Петербурге попал на видео. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге образовался гейзер высотой с многоэтажный дом — горячая вода начала бить из-под земли. Случилось это на Ленинском проспекте возле "Максидома". По предварительным данным, пострадавших нет.

На кадрах с места инцидента видно, что огромный столб воды бьёт прямо из земли и поднимается на приличную высоту. Рядом дорога и парковка с большим количеством автомобилей, однако до них "гейзер" не достал.

  • Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
    Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
  • Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
    Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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На месте ЧП уже работают специалисты, они огородили данный участок и устраняют последствия прорыва.

В Химках на Международном шоссе забил гигантский гейзер

В Химках на Международном шоссе забил гигантский гейзер

Ранее другой мощный "гейзер" высотой с дом образовался в самом центре Петербурга. Тогда авария произошла на Большой Морской улице возле набережной реки Мойки.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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