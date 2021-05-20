Момент удара мощного "гейзера" из-под земли в Петербурге попал на видео. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге образовался гейзер высотой с многоэтажный дом — горячая вода начала бить из-под земли. Случилось это на Ленинском проспекте возле "Максидома". По предварительным данным, пострадавших нет.

На кадрах с места инцидента видно, что огромный столб воды бьёт прямо из земли и поднимается на приличную высоту. Рядом дорога и парковка с большим количеством автомобилей, однако до них "гейзер" не достал.





На месте ЧП уже работают специалисты, они огородили данный участок и устраняют последствия прорыва.