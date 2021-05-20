Чуть не выбил "страйк" из машин: BMW без колеса на огромной скорости перевернулся в Москве
По предварительным данным, несмотря на серьёзные повреждения автомобиля, находившиеся внутри парень и девушка серьёзно не пострадали.
BMW без колеса на огромной скорости перевернулся в Москве. Видео © LiFE
В Москве случилось серьёзное ДТП: кроссовер BMW X5 в районе дома 112/1с1 на Ленинградском шоссе, лавируя между автомобилями, вылетел на обочину, где влетел в сооружение, перевернулся и оказался посреди дороги. При этом ещё во время езды на огромной скорости у автомобиля было повреждено заднее правое колесо. Лайф публикует видео инцидента.
По предварительным данным, внутри находились парень и девушка, о серьёзных травмах не сообщается. Подробности ДТП выясняются.
А в начале мая в Москве задержали стритрейсера на красном автомобиле BMW. Он признался, что перед заездом по столице выпил пять бутылок пива.
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