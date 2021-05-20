СМИ: Израиль одобрил одностороннее прекращение огня по сектору Газа

Власти Израиля приняли решение в одностороннем порядке прекратить нанесение ударов по сектору Газа, сообщает местный 12-й канал. Этот вопрос был вынесен в четверг, 20 мая, на заседание кабинета министров, посвящённое вопросам безопасности.

Ранее телеканал Al Arabiya также сообщал, что израильский кабинет безопасности одобрил одностороннее прекращение огня и намерен сообщить об этом посреднику — Египту. А Sky News Arabia отмечал, что и движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.