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СМИ: Израиль одобрил одностороннее прекращение огня по сектору Газа

Ожидается, что, если договорённость будет достигнута с обеими сторонами, полноформатное перемирие начнётся с наступлением 21 мая.

20 мая, 19:14
<p>Фото © ТАСС / ZUMA</p>

Фото © ТАСС / ZUMA

Власти Израиля приняли решение в одностороннем порядке прекратить нанесение ударов по сектору Газа, сообщает местный 12-й канал. Этот вопрос был вынесен в четверг, 20 мая, на заседание кабинета министров, посвящённое вопросам безопасности.

Ранее телеканал Al Arabiya также сообщал, что израильский кабинет безопасности одобрил одностороннее прекращение огня и намерен сообщить об этом посреднику — Египту. А Sky News Arabia отмечал, что и движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

Названы возможные сроки начала перемирия между Израилем и сектором Газа

Названы возможные сроки начала перемирия между Израилем и сектором Газа

Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Взаимные ракетные удары продолжаются уже не первую неделю. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит атаку на палестинских радикалов в секторе Газа.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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