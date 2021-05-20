В США россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы за мошенничество и хакерский взлом

Суд Восточного округа города Нью-Йорка приговорил гражданина РФ Антона Богданова к 60 месяцам (пяти годам) тюремного заключения за мошенничество с налогами и взлом компьютерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

Согласно данным министерства, 35-летний Богданов, известный в криминальной сфере под псевдонимом Кусок, в период с 2014 по 2016 год вместе с сообщниками взламывал компьютерные системы частных фирм, специализирующихся на подготовке налоговой отчётности, и крал личную информацию их клиентов, с помощью которой в дальнейшем получал возврат переплаты по налогам.

"Богданов использовал технически сложные средства для кражи двух важных активов — персональной информации и средств, принадлежащих американским налогоплательщикам", — приводятся в сообщении Минюста слова представителя Службы внутренних доходов США.

Также отмечается, что осуждённый россиянин, признавший свою вину в январе прошлого года после ареста в Таиланде и экстрадиции в США, обязан будет выплатить штраф в размере 476 тысяч долларов.