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В США россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы за мошенничество и хакерский взлом

Богданов применял технически сложные средства для кражи персональных данных американских налогоплательщиков, утверждает Минюст Штатов. Его обязали выплатить многотысячный штраф.

20 мая, 19:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Суд Восточного округа города Нью-Йорка приговорил гражданина РФ Антона Богданова к 60 месяцам (пяти годам) тюремного заключения за мошенничество с налогами и взлом компьютерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

Согласно данным министерства, 35-летний Богданов, известный в криминальной сфере под псевдонимом Кусок, в период с 2014 по 2016 год вместе с сообщниками взламывал компьютерные системы частных фирм, специализирующихся на подготовке налоговой отчётности, и крал личную информацию их клиентов, с помощью которой в дальнейшем получал возврат переплаты по налогам.

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"Богданов использовал технически сложные средства для кражи двух важных активов — персональной информации и средств, принадлежащих американским налогоплательщикам", — приводятся в сообщении Минюста слова представителя Службы внутренних доходов США.

Также отмечается, что осуждённый россиянин, признавший свою вину в январе прошлого года после ареста в Таиланде и экстрадиции в США, обязан будет выплатить штраф в размере 476 тысяч долларов.

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Ранее Лайф сообщал, что в Дании россиянина приговорили к трём годам тюрьмы за "шпионаж" в пользу РФ. По версии следователей, мужчина якобы передавал сведения о технологиях в сфере энергетики.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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