Опрос показал, сколько россиян могут назвать имена выдающихся учёных-соотечественников

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) попросил граждан РФ перечислить имена видных учёных-соотечественников. Как выяснилось, большинство россиян затрудняются назвать фамилии выдающихся деятелей науки, а в особенности — современников. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

"Вот с этим плохо. Во-первых, называют прежде всего тех, кого с нами больше нет, кто из жизни уже ушёл и достаточно давно. А во-вторых, даже если сравнивать с опросом 2007 года, то гораздо меньше их называют", — сказал Фёдоров.

Как уточнил глава ВЦИОМа, согласно результатам исследования, в 2007 году имя лауреата Нобелевской премии, советского академика Жореса Алфёрова назвали 8% опрошенных россиян, а сейчас их только 3%. Выдающегося советского физика Петра Капицу в 2007-м упомянули 6% респондентов, а теперь всего 2%. Имя известного конструктора, создателя ракетного оружия и ракетно-космической техники Сергея Королёва 14 лет назад озвучили 10% участников опроса, а в этом году — 2%.

Социолог напомнил, что 2021-й — это Год науки и технологий в России, поэтому сейчас жителям страны особенно важно и нужно знать своих героев. Вместе с тем он указал, что 86% россиян, несмотря на очевидное незнание имён выдающихся отечественных деятелей науки, в ходе опроса заявили, что отнеслись бы к решению своего ребёнка или внука стать учёным или сделать научную карьеру положительно.

"То есть запрос есть, а вот маяков, флагманов и примеров маловато. А они нам, конечно же, очень нужны", — заключил Фёдоров.