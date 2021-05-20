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Идея газопровода "плоха", но Германия дороже: Белый дом признал невозможность заморозки "Северного потока — 2"

В американской администрации объяснили, что уже давно демонстрируют своё отношение к данному проекту, якобы угрожающему европейской энергетической безопасности.

20 мая, 18:18
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Вашингтон подтвердил невозможность остановки строительства газопровода "Северный поток — 2", который уже готов примерно на 95%. Об этом заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки в ходе брифинга.

"Когда президент занял свой пост, трубопровод был готов на 95%. Каким же образом мы могли бы остановить проект в другой стране, который готов на 95%?" — парировала Псаки в ответ на вопрос журналиста о бездействии нынешней американской администрации.

Белый дом, по словам пресс-секретаря, всячески демонстрировал свою позицию по "Северному потоку — 2". Там по-прежнему считают этот газовый проект "плохой идеей". Но отношения с Германией для США дороже.

"Мы продолжаем считать это плохой идеей, плохим планом, мы предприняли определённые действия, чтобы продемонстрировать это. В основном потому, что, на наш взгляд, российский геополитический проект угрожает европейской энергетической безопасности. У нас, разумеется, важные, жизненно важные отношения с лидерами в Германии. И мы вырабатываем решения, принимая во внимание спектр глобальных факторов", — отметила Псаки.

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Об отказе США от новых санкций накануне, 18 мая, сообщил портал Axios. Согласно данным, Белый дом откажется от ограничений в отношении оператора Nord Stream 2 и его генерального директора Маттиаса Варнига, так как не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом ранее госсекретарь Энтони Блинкен напоминал главе МИД Германии, что США выступают против "Северного потока — 2".

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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