Идея газопровода "плоха", но Германия дороже: Белый дом признал невозможность заморозки "Северного потока — 2"

Вашингтон подтвердил невозможность остановки строительства газопровода "Северный поток — 2", который уже готов примерно на 95%. Об этом заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки в ходе брифинга.

"Когда президент занял свой пост, трубопровод был готов на 95%. Каким же образом мы могли бы остановить проект в другой стране, который готов на 95%?" — парировала Псаки в ответ на вопрос журналиста о бездействии нынешней американской администрации.

Белый дом, по словам пресс-секретаря, всячески демонстрировал свою позицию по "Северному потоку — 2". Там по-прежнему считают этот газовый проект "плохой идеей". Но отношения с Германией для США дороже.