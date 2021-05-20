Уникальный трансплантолог Каабак рассказал об увольнении из Центра здоровья детей
Специалист объяснил, что при текущей работе центра безопасно лечить детей невозможно. Где продолжит карьеру медик, не уточняется.
Фото © ТАСС / Максим Григорьев
Врач-трансплантолог Михаил Каабак уволился из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД). Об этом он сообщил "Таким делам".
"[Увольнение] связано с тем, что невозможно выполнять мои должностные инструкции с должным требованием безопасности для пациентов. Внутренняя регуляторика центра дошла до такого, когда безопасно лечить детей методом трансплантации органов здесь невозможно", — объяснил врач.
Каабак ещё в прошлом году рассказывал Лайфу о том, что вся команда, с которой он работал на протяжении долгих лет, под различными предлогами получила уведомление об увольнении. Это произошло после того, как Национальный медицинский исследовательский центр вызвался стать одной из клиник, где будут размещаться дети, больные коронавирусом.
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Напомним, Михаил Каабак — единственный в России трансплантолог, который проводил операции грудным детям весом менее десяти килограммов. Он уже был ранее уволен в ноябре 2019 года. Матери больных детей призвали не закрывать уникальное отделение трансплантологии, и 26 ноября доктор и его коллега Надежда Бабенко были восстановлены в рабочих должностях. Пока это происходило, умерла девочка, которую должны были прооперировать. В Минздраве заявили, что малышка скончалась от пневмонии. Мама ребёнка выразила надежду, что все причастные к увольнению Михаила Каабака будут наказаны.
Как сообщал Лайф, несмотря на скандальный инцидент и последующее восстановление известного врача, 31 марта 2020 года всю команду уникального трансплантолога уволили из детского медицинского центра под предлогом "нарушения дисциплины труда и непройденного испытательного срока". По мнению юриста Виктории Шергиной, таким образом руководство НМИЦ добивалось увольнения Михаила Каабака по собственному желанию.
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