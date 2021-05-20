Уникальный трансплантолог Каабак рассказал об увольнении из Центра здоровья детей

Врач-трансплантолог Михаил Каабак уволился из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД). Об этом он сообщил "Таким делам".

"[Увольнение] связано с тем, что невозможно выполнять мои должностные инструкции с должным требованием безопасности для пациентов. Внутренняя регуляторика центра дошла до такого, когда безопасно лечить детей методом трансплантации органов здесь невозможно", — объяснил врач.

Каабак ещё в прошлом году рассказывал Лайфу о том, что вся команда, с которой он работал на протяжении долгих лет, под различными предлогами получила уведомление об увольнении. Это произошло после того, как Национальный медицинский исследовательский центр вызвался стать одной из клиник, где будут размещаться дети, больные коронавирусом.