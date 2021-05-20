"Мы обречены!" Американцы остались в шоке после сравнения призывных кампаний США и России

Американцы сравнили призывные кампании в РФ и США и остались в шоке. Видео © Twitter / RQuaaden

В американских соцсетях разразилась дискуссия после того, как один из пользователей опубликовал рекламные ролики армий России и США, сравнив их между собой.

В частности, среди читателей оказались также бывшие рекрутеры, которые были разочарованы. А некоторые пользователи тоже остались не в восторге, отметив, что агитационные ролики армии США раньше строились по тому же принципу, что нынешние российские.

"Для тех, кто твердит: "Но американские вооружённые силы лучше". Да, потому что они раньше строились по тому же принципу, как нынешние российские. Когда Китай и Россия обгонят США, все будут знать, как им это удалось", — заявил пользователь с ником ThatEnglishGent.

Среди тех, кто прокомментировал твит, был сенатор от Техаса Тед Круз.

Holy crap.



Perhaps a woke, emasculated military is not the best idea.... https://t.co/8aVFMW98NM — Ted Cruz (@tedcruz) May 20, 2021

"Чёрт подери. Возможно, что политкорректная армия — это не лучшая идея", — отметил сенатор.

В комментариях был размещён возможный "ответ" на его реплику, опубликованный одним из ветеранов.

"Даже если наши военные отрастят себе немного тестостерона, политики всё равно сделают всё возможное, чтобы ни одной заварушки мы не выиграли. В конце концов "те, кому надо", заработают побольше, если конфликт затянется. (Я ветеран Вьетнама, у меня свой взгляд на вещи)", — заметил пользователь Lookslikeaduck549.

Некоторые комментаторы после такой публикации решили учить русский язык. Другие выразили свою обиду за состояние современной армии США.

"Ещё пару лет назад наши военные снимали действительно толковые ролики — там рассказывалось, какие крутые наши морпехи, армия и флот, и молодёжи от этого хотелось служить. А теперь это больше на какую-то шутку глупую смахивает", — посетовал пользователь greg_1962a.