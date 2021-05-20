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Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по внедрению сертификатов о вакцинации

Оно было принято после четырёх раундов переговоров. Окончательно утвердить его могут в начале июня в ходе пленарной сессии.

20 мая, 17:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Европейский парламент (ЕП) и Совет Евросоюза достигли предварительной договорённости по вопросу о внедрении в странах ЕС сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает France Presse со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

"Переговорщики от Европейского парламента и Совета ЕС сегодня достигли предварительного соглашения по внедрению цифрового сертификата CoViD-19 в Евросоюзе", — заявили в Европарламенте.

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Как отмечает агентство, данное соглашение было достигнуто после четырёх раундов переговоров.

В Европарламенте уточнили, что 26 мая по тексту проголосует профильный комитет ЕП по гражданским свободам, а окончательное утверждение соглашения по коронавирусным сертификатам в Евросоюзе состоится во время пленарной сессии 7–10 июня.

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Напомним, что Европейская комиссия представила проект коронавирусных электронных сертификатов, известных как "зелёные паспорта", 17 марта этого года. Ожидалось, что документ позволит европейцам путешествовать без каких-либо ограничений.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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