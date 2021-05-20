Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по внедрению сертификатов о вакцинации
Оно было принято после четырёх раундов переговоров. Окончательно утвердить его могут в начале июня в ходе пленарной сессии.
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Европейский парламент (ЕП) и Совет Евросоюза достигли предварительной договорённости по вопросу о внедрении в странах ЕС сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает France Presse со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.
"Переговорщики от Европейского парламента и Совета ЕС сегодня достигли предварительного соглашения по внедрению цифрового сертификата CoViD-19 в Евросоюзе", — заявили в Европарламенте.
Как отмечает агентство, данное соглашение было достигнуто после четырёх раундов переговоров.
В Европарламенте уточнили, что 26 мая по тексту проголосует профильный комитет ЕП по гражданским свободам, а окончательное утверждение соглашения по коронавирусным сертификатам в Евросоюзе состоится во время пленарной сессии 7–10 июня.
Напомним, что Европейская комиссия представила проект коронавирусных электронных сертификатов, известных как "зелёные паспорта", 17 марта этого года. Ожидалось, что документ позволит европейцам путешествовать без каких-либо ограничений.
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