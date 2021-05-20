Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по внедрению сертификатов о вакцинации

Европейский парламент (ЕП) и Совет Евросоюза достигли предварительной договорённости по вопросу о внедрении в странах ЕС сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает France Presse со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

"Переговорщики от Европейского парламента и Совета ЕС сегодня достигли предварительного соглашения по внедрению цифрового сертификата CoViD-19 в Евросоюзе", — заявили в Европарламенте.

Как отмечает агентство, данное соглашение было достигнуто после четырёх раундов переговоров.

В Европарламенте уточнили, что 26 мая по тексту проголосует профильный комитет ЕП по гражданским свободам, а окончательное утверждение соглашения по коронавирусным сертификатам в Евросоюзе состоится во время пленарной сессии 7–10 июня.