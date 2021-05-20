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В Дании заявили о "резком предупреждении" со стороны России

Ранее в Гренландии выступили за сокращение датского военного присутствия на острове.

20 мая, 17:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин критично ответил на идею расширения военного присутствия США в Гренландии. Об этом пишет датская газета Berlingske.

Ранее министр иностранных дел Гренландии Пеле Броберг выступил за сокращение датского военного присутствия на острове и применение "исландской оборонной модели", которая подразумевает оперативный вызов американской армии на стратегически важные позиции.

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Комментируя это заявление, Барбин отметил, что размещение дополнительных сил США в Гренландии означает отказ Копенгагена "нести свою долю ответственности за сохранение в Арктике зоны низкого напряжения".

"В Арктике нет места НАТО и её вооружениям", — приводит издание слова Барбина.

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Дипломат также обратил внимание на то, что Москву обвиняют в милитаризации Арктики из-за того, что она развивает там старые базы и строит новые. При этом "вся эта деятельность осуществляется в пределах государственных границ РФ", подчеркнул он.

В свою очередь бывший контр-адмирал ВС Дании Торбен Эртинг Йоргенсен назвал высказывание Броберга об "исландской модели" невежливым, бестактным и одновременно опасным.

"В худшем случае подобные заявления могут заставить Россию действовать оппортунистически. А в этом россияне — чемпионы мира", — сказал военный.

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Ранее Лайф писал, что немцы положили глаз на Арктику и понадеялись на развал России. Они рассчитывают, что это станет возможным, когда "технологии позволят нейтрализовать российское ядерное оружие".

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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