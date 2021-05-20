Тайны Рейкьявика: о чём договорились Лавров и Блинкен

В Рейкьявике состоялись первые переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном. Как отметил Сергей Лавров, разговор "был очень полезный", он показал, что новая администрация готова начать работать над решением проблем, которые скопились со времени предыдущих хозяев Белого дома.

— Завалов очень много. Разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать, — сказал Сергей Лавров.

Встреча глав внешнеполитических ведомств подготовительная, в задачу которой входило урегулировать "неровности" перед переговорами двух президентов — Джозефа Байдена и Владимира Путина. Как отметил политолог Марат Баширов, обе стороны ведут себя достаточно сдержанно и не пытаются усугубить ряд разногласий. По его мнению, прежде всего обсуждалась предполагаемая повестка предстоящего саммита глав государств.

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— Как верно сказал Лавров, в наших отношениях очень много завалов, которые нам достались от прошлых президентов США, так что встреча прежде всего техническая. Скорее всего, они уточнили повестку и проговорили темы для рабочих групп, которые и будут дорабатывать варианты решений, именно это и было оценено как положительный итог встречи. При этом повестка там может быть очень широкой, но это явно не внутренние дела России или США, это прежде всего международные кейсы, и их огромное количество. Возможны и тематические направления, такие как экология или энергобезопасность ряда государств, возможны обсуждения Сирии, Афганистана, Украины или Северной Кореи. Или речь будет идти об Арктике, ядерной безопасности и борьбе с терроризмом и киберпреступлениями. Я думаю, что в итоге выберут три-четыре темы, которые и будут обсуждать, а остальные будут обозначены через тире, — сказал Баширов.

При этом администрация США в целом ведёт себя довольно непредсказуемо, за четыре месяца она натворила достаточно большое количество весьма недружественных по отношению к России вещей, полагает политолог Алексей Мартынов.

— Прежде всего они пришли к очевидному выводу, что нет никакой альтернативы общению. Это же американцы инициировали встречу Путина и Байдена. Сейчас прошла первая очная встреча Блинкена и Лаврова, а до этого они заочно пересеклись в рамках Арктического форума, предстоит контакт председателя Совбеза России Николая Патрушева и советника Байдена по национальной безопасности Салливана. Я думаю, что по итогам следующей встречи уже будет приниматься решение о возможном саммите на президентском уровне, — отметил эксперт.

По его словам, при этом США демонстрируют абсолютно шизофреническую повестку: разные представители высшего руководства тянут в разные стороны. Салливан говорит одно, Блинкен — другое, Байден невпопад поддакивает, заслуженные бабушки холодной войны договариваются о выстраивании единого фронта против России — всё это очень противоречивые сигналы. Собственно, в этом хаосе и бардаке согласовать точку сборки, которой станет будущий саммит, — задача крайне непростая, но, видимо, вполне достижимая, раз Сергей Лавров отметил, что встреча была конструктивной.

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В западной прессе тоже нет однозначного мнения о беседе политиков. Условные республиканцы, сторонники Трампа и Помпео сообщают, что Блинкен пошёл на поводу у Путина и вообще он его агент. Сторонники демократов отчитываются, что обсуждался целый спектр тем, прежде всего события на Украине и вмешательство в американские выборы. То есть американские СМИ повестка интересует через призму внутренней политики, что в целом неверно, полагает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

— По сути, никто не знает, да и не должен знать, о чём шли секретные переговоры. То, что было показано для журналистов, — это одно, а разговоры за закрытыми дверями — это совсем другое, речь шла о реальных проблемах. Блинкен, конечно, мог сказать Лаврову: "Почему Россия вмешивается в американские выборы?" Но он бы ему ответил: "Спокойно, тут нет камер, давай по делу говорить". А на самом деле речь, вероятно, шла о Сирии, Украине, Иране и Китае. То есть о глобальных вопросах российско-американских отношений, где проявляется разница в подходах. Мы хотим, чтобы они перестали гадить на постсоветском пространстве, они хотят — чтобы мы помогли им с Ираном и Китаем. И это могло бы стать сделкой, если бы не одно но: мы не доверяем американцам, мы знаем, что они не сдержат свои обязательства, поэтому, я думаю, перспективы предстоящей встречи невелики, — подчеркнул Мирзаян.

С этим согласен и политолог Алексей Мухин, который тоже считает, что особых успехов от встречи ожидать не стоит, так как в имеющихся условиях причин для "прорыва в отношениях" нет.

— Следует помнить, что администрация Джозефа Байдена не отказалась ни от одного проекта, который начался ещё при Трампе, даже стену с Мексикой не отменили, пока просто заморозили. Так что не думаю, что есть хоть какие-то причины говорить о прогрессе. Сменилась тактика, стратегия осталась. Они пока с нами ни о чём не договорились, они просто вступили в диалог, этого, конечно, раньше не наблюдалось. Американцы развернулись к нам лицом, чтобы поговорить, показали, что есть точки контакта. Но мы будем с ними выступать на симметричных позициях, разговаривая друг с другом с позиции национальных интересов. При теперешнем положении дел я не вижу мест для уступок, — заявил Мухин.