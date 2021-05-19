Америка капитулирует? Украина и Европа без большого брата, а Северный поток обретает свободу

Париж не стоит мессы

Война за "Северный поток — 2" заканчивается полной и безоговорочной капитуляцией Соединённых Штатов. Ну, точнее, почти полной. Об этом со ссылкой на свои источники в правительственных кругах сообщает американское издание Axios. Согласно этим данным, Госдеп не будет вводить санкции против немецких компаний, строящих "Северный поток — 2", да и вообще откажется от идеи добиться остановки этого проекта через санкционные механизмы.

По всей видимости, в Вашингтоне решили, и решили правильно, что останавливать "Северный поток — 2" полумерами уже невозможно, ведь проект готов более чем на 90%. Полумеры помогли бы на стадии начала строительства или даже выделения средств на него, а сейчас предотвратить достройку могут лишь прямые и жёсткие санкции против немецких компаний, которые участвуют в процессе строительства. И Вашингтон их вводить не хочет, дабы не портить отношения с Германией (Джо Байден-то взял курс на нормализацию российско-европейских отношений, испорченных из-за слишком сильного и демонстративного давления Трампа на европейских сателлитов). Поэтому Штаты и решились на "почти полную капитуляцию" — "почти", потому что они всё-таки решили ввести санкционные меры против российских судов, задействованных в достройке проекта. Не для его остановки, а задержки ради — в надежде на то, что после парламентских выборов в Германии к власти придут "Зелёные", которые его и остановят. Надежды напрасные: "Зелёные" выступают против "Северного потока — 2" как оппозиция, но если они победят, то не рискнут отменить проект, имеющий для Германии репутационную важность.

Прощай, Украина

В Москве к информации о почти капитуляции относятся осторожно и ожидаемую победу особо не комментируют. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "речь идёт пока об обезличенных публикациях", хотя "сам по себе факт появления таких публикаций позитивен, это приятнее читать, чем статьи о новых санкциях". Скромность чиновника вполне понятна: он является "языком" Владимира Путина, поэтому обязан взвешивать свои слова, однако выводы можно делать уже сейчас. И они более позитивные, чем представляют некоторые.

Да, часть отечественных экспертов и политиков сейчас будут говорить о "колоссальной геополитической победе России". Причём победе многоплановой. Во-первых, Кремлю удалось добиться реализации важнейшего инфраструктурного проекта. Теперь значительные объёмы российского газа пойдут в ЕС напрямую, минуя Украину и все риски, которые связаны с транзитом через эту пока ещё страну. Да, полностью лишить Незалежную транзита российского газа не удастся — минимум пару десятков миллиардов кубов качать всё-таки придётся. Однако возможности Украины шантажировать Россию приостановкой транзита резко снизятся. И это уже не говоря о том, что Киев будет получать меньше российских денег (которые он потом использует для убийства русских людей в Донбассе).

Во-вторых, Москве удалось добиться реализации этого проекта вопреки американским санкциям и тем самым преподать многим очень важный урок. С момента начала активной фазы санкционной войны между Россией и Западом прошло уже почти семь лет, однако в США до сих пор транслируется миф о том, что Кремль можно запугать санкциями и заставить "изменить своё поведение". Именно на этот миф опираются те силы, которые призывают к продолжению войны, введению против России санкций ради санкций. И успешное завершение "Северного потока — 2" станет сильным ударом по данному мифу. Отрезвляющей оплеухой для тех, кто до сих пор находится в плену этих сказок.

Европейский прецедент

Однако те российские эксперты, которые празднуют эти два достижения, забывают ещё об одном. Куда более важном и полезном для Москвы. Ведь главным в истории с санкциями против "Северного потока — 2" является не то, что Америку победила Россия (в первый раз, что ли?). Главное — это то, что Америку победила Европа.

Вопреки сказкам о трансатлантическом единстве, американо-европейские интересы во внешней политике разошлись уже давно. В отличие от Вашингтона, Берлин и Париж не заинтересованы в том, чтобы дестабилизировать периферию ЕС и тем более ссориться с Россией. Однако многие годы все искренне считали, что европейские элиты слова не могут сказать против американцев. Что те, кто попытается это сделать, будут жёстко наказаны (Меркель прослушивали, Доминика Стросс-Кана подвели под секс-скандал, непокорных австрийских политиков — под коррупционный и т.п.). А значит, Европе стоит забыть о своей независимости и своих интересах. Именно так ЕС, например, поступил во время возвращения американских санкций против Ирана — разорвал инвестиционные контракты и де-факто отказал в поддержке своим компаниям, которые могли бы побороться за права против американских регуляторов.