Появились кадры, как айсберг размером с Мальорку откололся от Антарктиды. Видео © Соцсети

От Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг. Это поистине зрелищное событие было запечатлено из космоса спутником Европейского космического агентства (ЕКА), запись опубликована в соцсетях.

Отмечается, что гигантская льдина под названием А-76 откололась от западной части шельфового ледника Ронне. Площадь айсберга составляет 4320 квадратных километров. Для сравнения, по размерам он превосходит испанский остров Мальорка. Сейчас А-76 находится в море Уэдделла рядом со вторым гигантом-айсбергом А-23А, площадь которого составляет 3880 квадратных километров.