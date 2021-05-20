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Появились кадры, как айсберг размером с Мальорку откололся от Антарктиды

Площадь ледяной глыбы, получившей название А-76, составляет около 4320 квадратных километров, что в настоящее время делает её самой большой в мире.

20 мая, 17:37

Появились кадры, как айсберг размером с Мальорку откололся от Антарктиды. Видео © Соцсети

От Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг. Это поистине зрелищное событие было запечатлено из космоса спутником Европейского космического агентства (ЕКА), запись опубликована в соцсетях.

Отмечается, что гигантская льдина под названием А-76 откололась от западной части шельфового ледника Ронне. Площадь айсберга составляет 4320 квадратных километров. Для сравнения, по размерам он превосходит испанский остров Мальорка. Сейчас А-76 находится в море Уэдделла рядом со вторым гигантом-айсбергом А-23А, площадь которого составляет 3880 квадратных километров.

Учёные предупредили о новом ледниковом периоде на Земле

Учёные предупредили о новом ледниковом периоде на Земле

Ранее дайвер и фотограф Тобиас Фридрих заснял подводные секреты, раскрыв всю красоту айсбергов для глаз людей. Так, Лайф публиковал завораживающую подборку кадров ледяных глыб из вод Гренландии.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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