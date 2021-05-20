Путин присвоил 12 городам России звание "Город трудовой доблести"

"За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почётное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести" городу Барнаулу, городу Каменску-Уральскому, городу Кирову, городу Коломне, городу Комсомольску-на-Амуре, городу Красноярску, городу Магадану, городу Пензе, городу Рыбинску, городу Северодвинску, городу Тюмени, городу Чебоксары", — сказано в тексте указа.

Напомним, в феврале врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв попросил Путина присвоить Комсомольску-на-Амуре звание Города трудовой доблести. Президент в свою очередь пообещал рассмотреть вопрос, указав, что город действительно является промышленным центром Дальнего Востока, в нём живут люди заслуженные, выполняющие задания страны на основных, можно сказать, направлениях.