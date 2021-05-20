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Путин присвоил 12 городам России звание "Город трудовой доблести"

Жители этих населённых пунктов внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, отметил глава государства.

20 мая, 17:27
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Ещё 12 городам России присвоено звание "Город трудовой доблести", соответствующий указ подписал лидер РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

"За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почётное звание Российской Федерации "Город трудовой доблести" городу Барнаулу, городу Каменску-Уральскому, городу Кирову, городу Коломне, городу Комсомольску-на-Амуре, городу Красноярску, городу Магадану, городу Пензе, городу Рыбинску, городу Северодвинску, городу Тюмени, городу Чебоксары", — сказано в тексте указа.

Путин поддержал предложение "Единой России" о присвоении почётного звания 11 городам

Путин поддержал предложение "Единой России" о присвоении почётного звания 11 городам

Напомним, в феврале врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв попросил Путина присвоить Комсомольску-на-Амуре звание Города трудовой доблести. Президент в свою очередь пообещал рассмотреть вопрос, указав, что город действительно является промышленным центром Дальнего Востока, в нём живут люди заслуженные, выполняющие задания страны на основных, можно сказать, направлениях.

В городах России дали салюты в честь присвоения им звания "Город трудовой доблести"

В городах России дали салюты в честь присвоения им звания "Город трудовой доблести"

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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