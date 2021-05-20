В Москве арестовали замгубернатора Новгородской области по делу о крупном мошенничестве
Под стражей Ольга Колотилова пробудет до 19 июля.
Ольга Колотилова. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Басманный суд Москвы арестовал заместителя губернатора Новгородской области, экс-главу Департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга Ольгу Колотилову по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба столичного суда.
"Суд удовлетворил ходатайство об избрании Колотиловой, обвиняемой по статье "Мошенничество в особо крупном размере", меры пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля", — указали в суде.
Как уже писал Лайф, по этому делу проходит также заместитель главы Департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга РФ Ольга Покидышева. В суде отметили, что не имеют данных о месте работы обвиняемых, а также о других обстоятельствах дела. На сайте Минпромторга отмечается, что Покидышева занимает должность замглавы Департамента развития фармацевтической промышленности. А Колотилова ранее возглавляла этот департамент. На данный момент она работает заместителем губернатора Новгородской области, о чём свидетельствует информация на сайте правительства региона.
Ранее Лайф рассказывал, что бывший заммэра Химок был задержан по подозрению в мошенничестве. Чиновник, который курировал вопросы социальной политики, культуры и спорта, не выполнил обязательства перед местным бизнесменом. Зато вознаграждение в размере пяти миллионов Юрий Ваулин взял.
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