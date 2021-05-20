В Ивановской области вторую неделю ищут капитана полиции, таинственно исчезнувшего во время отпуска

В городе Вичуга Ивановской области вторую неделю идут поиски капитана полиции местного отдела 34-летнего Александра Холкина. Поисково-спасательный отряд "Лиза алерт" сообщил о пропаже мужчины ещё в начале месяца: 5 мая Александр последний раз выходил на связь.

Как сообщил Лайфу источник, Холкин был замкнутым и необщительным, на работе у него почти не было друзей. Два года назад полицейский развёлся с супругой и всё это время жил один на съёмной квартире. У Александра также была девушка, но в конце прошлого года он с ней расстался.

На данный момент правоохранители и волонтёры осмотрели окрестности города, заброшенные здания, лесополосы, но следов пропавшего мужчины так и не нашли. В квартире полицейского были найдены его документы и мобильный телефон. Как уточнил собеседник Лайфа, до исчезновения мужчина удалил все свои аккаунты в соцсетях. Последний раз он выходил на связь 5 мая, когда переписывался с братом в одном из мессенджеров — они поинтересовались делами друг друга, ничего подозрительного Александр своему родственнику не сообщал.

В Следственном комитете считают, что Александра могли убить, по факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело. В планах у волонтёров "Лизы алерт" — проверка водоёмов. Отмечается, что 19 мая у полицейского закончился основной отпуск, он должен был выйти на службу.