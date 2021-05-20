Украинский Минкульт увидел угрозу нацбезопасности в российских актёрах Мироновой и Петренко

Министерство культуры и информационной политики Украины добавило в чёрный список ещё трёх российских актёров. Как сообщает пресс-служба ведомства, перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, пополнился именами Игоря Копылова ("Сёстры", "Ленинград 46", "Наружное наблюдение"), Игоря Петренко ("Звезда", "У каждого своя война", "Кармен") и Марии Мироновой ("Качели", "Ночной дозор").

На сегодняшний день в чёрном списке украинского Минкульта числится 180 человек. Многих деятелей культуры уже нет в живых: к примеру, в нём до сих пор фигурируют имена Иосифа Кобзона, Василия Ланового и Бориса Грачевского.

Ранее Лайф писал, что Алёну Апину признали угрозой безопасности Украины и запретили туда въезд. В свою очередь певица заявила, что и не собиралась выступать и давать концерты в Незалежной, а мнение Киева о её персоне беспокоит Апину меньше всего.