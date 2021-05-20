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Украинский Минкульт увидел угрозу нацбезопасности в российских актёрах Мироновой и Петренко

Их имена пополнили чёрный список, в который включено около 180 деятелей культуры из РФ. Некоторых даже уже нет в живых.

20 мая, 17:00

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев / Дмитрий Коробейников

Министерство культуры и информационной политики Украины добавило в чёрный список ещё трёх российских актёров. Как сообщает пресс-служба ведомства, перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, пополнился именами Игоря Копылова ("Сёстры", "Ленинград 46", "Наружное наблюдение"), Игоря Петренко ("Звезда", "У каждого своя война", "Кармен") и Марии Мироновой ("Качели", "Ночной дозор").

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На сегодняшний день в чёрном списке украинского Минкульта числится 180 человек. Многих деятелей культуры уже нет в живых: к примеру, в нём до сих пор фигурируют имена Иосифа Кобзона, Василия Ланового и Бориса Грачевского.

Ранее Лайф писал, что Алёну Апину признали угрозой безопасности Украины и запретили туда въезд. В свою очередь певица заявила, что и не собиралась выступать и давать концерты в Незалежной, а мнение Киева о её персоне беспокоит Апину меньше всего.

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Кстати, сегодня президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент проект закона "О коренных народах Украины". Русские в список не вошли.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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