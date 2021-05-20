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Немецкий политик раскрыл сценарий вероятной третьей мировой войны

В числе крупнейших участников противостояния он отметил Россию, США, Китай, Израиль, а также Иран.

20 мая, 16:57
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Если случится третья мировая война, то она будет проходить без танков и артиллерии, а основными солдатами будут секретные армии. Таким мнением поделился бывший премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, экс-еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер в статье для газеты Handelsblatt.

"Одно можно сказать наверняка: третья мировая война будет происходить не "на суше, на воде и в воздухе", а скорее виртуально, в киберпространстве, без танков и грохота пушек", — написал он.

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Политик вспомнил несколько кибернападений в западных странах, в том числе взлом компьютера Ангелы Меркель в 2015 году, атаки на систему здравоохранения в Ирландии, компании Colonial Pipeline и Solarwinds в США, а также на американские и немецкие госструктуры. По мнению Эттингера, за всем этим могут якобы стоять российские хакеры и сотрудники разведки.

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Эксперт также отметил, что в число крупнейших киберсил входят РФ, США, Китай, Израиль и Иран. При этом Москва в списке является самой мощной, добавил политик. Он призвал Германию сосредоточиться на киберзащите, так как ФРГ, по его мнению, сильно отстала от конкурентов. Эттингер также отметил, что ЕС выделил на защиту в киберпространстве всего полтора миллиарда евро на период с 2021 по 2027 год, что означает, что каждая страна – член союза получила меньше десяти миллионов евро в год.

"Секретные киберармии Москвы и Пекина, должно быть, уже дрожат от страха. Или просто надрываются от хохота", — заключил политик.

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Отметим, что в Кремле неоднократно отвергали данные о причастности России к кибератакам на США. Аналогично ситуацию комментируют и в СВР, однако, согласно заявлению Белого дома, именно эта российская структура якобы причастна к широкомасштабной кибератаке с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds.


Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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