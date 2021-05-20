МИД Украины пожаловался на трудности с согласованием встречи Путина и Зеленского

Согласование возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идёт очень тяжело. Об этом заявил в четверг глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. По его словам, переговоры состоятся только после получения гарантии, что Киев сможет "предметно обсудить ключевые для себя вопросы".

"В принципе, эта встреча рождается очень тяжело. В то же время мы подтверждаем, что готовы к разговору. Главная тема, безусловно, — это прекращение войны и мир на Украине <…> Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить про Донбасс и Крым", — отметил дипломат.