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МИД Украины пожаловался на трудности с согласованием встречи Путина и Зеленского

Всему виной отказ Киева от ключевого условия — сосредоточиться на теме двусторонних отношений, а не Донбассе.

20 мая, 16:44

Фото © Wikipedia

Согласование возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идёт очень тяжело. Об этом заявил в четверг глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. По его словам, переговоры состоятся только после получения гарантии, что Киев сможет "предметно обсудить ключевые для себя вопросы".

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"В принципе, эта встреча рождается очень тяжело. В то же время мы подтверждаем, что готовы к разговору. Главная тема, безусловно, — это прекращение войны и мир на Украине <…> Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить про Донбасс и Крым", отметил дипломат.

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Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге встретиться в Москве. Тот, в свою очередь, заявил о готовности к встрече и добавил, что место переговоров значения не имеет. Сегодня, 20 мая, лидер Незалежной заявил, что между Киевом и Москвой начат разговор по организации его переговоров с Владимиром Путиным, в Кремле эту информацию подтвердили.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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