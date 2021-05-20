МИД Украины пожаловался на трудности с согласованием встречи Путина и Зеленского
Всему виной отказ Киева от ключевого условия — сосредоточиться на теме двусторонних отношений, а не Донбассе.
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Согласование возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идёт очень тяжело. Об этом заявил в четверг глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. По его словам, переговоры состоятся только после получения гарантии, что Киев сможет "предметно обсудить ключевые для себя вопросы".
"В принципе, эта встреча рождается очень тяжело. В то же время мы подтверждаем, что готовы к разговору. Главная тема, безусловно, — это прекращение войны и мир на Украине <…> Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить про Донбасс и Крым", — отметил дипломат.
Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге встретиться в Москве. Тот, в свою очередь, заявил о готовности к встрече и добавил, что место переговоров значения не имеет. Сегодня, 20 мая, лидер Незалежной заявил, что между Киевом и Москвой начат разговор по организации его переговоров с Владимиром Путиным, в Кремле эту информацию подтвердили.
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