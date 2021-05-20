Хинштейн раскрыл число пользователей Рунета
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Названная аудитория составляет 79,5% всего населения России старше 12 лет, но эта цифра неполная.
Аудитория российского сегмента Интернета составляет около 98 миллионов человек. Об этом на марафоне "Новое знание" заявил глава Комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.
"На сегодняшний день аудитория Рунета составляет 97,5 миллиона человек, или 79,5% всего населения старше 12 лет", — сказал Хинштейн.
При этом парламентарий отметил, что приведённая цифра является неполной, поскольку есть и те, кому менее 12 лет, которые "просто не попадают сюда в регистрацию".
Напомним, что трёхдневный марафон "Новое знание" (20–22 мая) проводится в восьми городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде — обществом "Знание". Трансляцию в первый же день посмотрели свыше пяти миллионов раз — все мероприятия можно увидеть онлайн на сайте "Знания". В программе — более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.
Ранее первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в ходе марафона "Новое знание" заявил, что в современных интернет-технологиях младшие учат старших. Он также назвал крайне важной передачу опыта и знаний "от человека к человеку".
Развитие общества "Знание" инициировал президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию 21 апреля. Глава государства призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".