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В Подмосковье школьник пригрозил убить одноклассниц на последнем звонке, "как Галявиев", из-за насмешек

Несколько лет назад у подростка развилась умственная отсталость на фоне гибели родственников, что дало повод для издёвок над ним в школе.

20 мая, 16:45
<p>Одноклассницы школьника. Фото © Соцсети</p>

Одноклассницы школьника. Фото © Соцсети

16-летний Сергей К. из подмосковной деревни Савинской Орехово-Зуевского района в социальной сети "ВКонтакте" написал своим одноклассницам, что намерен убить их во время последнего звонка. Как Лайфу сообщил источник, перед этим девятиклассник опубликовал на своей странице фото казанского стрелка, убившего девять человек, и сообщил, что восхищается поступком Ильназа Галявиева.

Отмечается, что с девочками у подростка был давний конфликт из-за насмешек в его адрес. Дело в том, что Сергей — особенный мальчик, несколько лет назад у него развилась умственная отсталость из-за гибели матери и брата-близнеца. После трагедии ребёнка стали воспитывать бабушка с дедушкой, тогда же его перевели на домашнее обучение. Однако с недавних пор Сергей снова стал ходить на занятия, чтобы социализироваться в обществе.

Школьник распылил перцовку в лицо учительницы, просившей "убить" её

Школьник распылил перцовку в лицо учительницы, просившей "убить" её

Как утверждает источник, друзей в классе у мальчика не было, в основном он общался с ребятами помладше. Сверстники Сергея скорее игнорировали, чем обижали. Но в определённое время две одноклассницы начали постоянно донимать парня-инвалида, после чего он решил выразить таким образом свой протест.

На данный момент правоохранительными органами проводится проверка, в ходе которой будут опрошены все одноклассники парня. Впоследствии уже будет приниматься какое-либо решение.

Выпускник казанской гимназии совершил суицид

Выпускник казанской гимназии совершил суицид

Ранее Лайф рассказывал, что в Казани эвакуировали гимназию из-за ученика, пригрозившего "убить одноклассника, как Галявиев". Парня в школе характеризуют как вспыльчивого, он уже не в первый раз создаёт проблемы. Теперь с ним работают психологи.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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