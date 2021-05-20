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Азербайджан может стать поставщиком энергоресурсов в Армению

Существует большой потенциал для сотрудничества двух стран на Южном Кавказе, отметил Ильхам Алиев.

20 мая, 16:41
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Азербайджан может поставлять энергоресурсы в Армению. Таким мнением поделился президент республики Ильхам Алиев во время онлайн-конференции, посвящённой развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе.

"Считаю, что существует большой потенциал для сотрудничества на Южном Кавказе в сферах, связанных, например, с энергетикой. Потенциально Азербайджан может быть поставщиком энергоресурсов в Армению", — сказал глава государства.

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Алиев отметил, что именно так и было во времена Советского Союза.

Ранее Лайф рассказывал, что и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил намерение своей страны подписать новый договор с Азербайджаном. Ситуация на границе двух стран остаётся напряжённой, отметил политик.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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