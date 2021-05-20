Азербайджан может стать поставщиком энергоресурсов в Армению

Азербайджан может поставлять энергоресурсы в Армению. Таким мнением поделился президент республики Ильхам Алиев во время онлайн-конференции, посвящённой развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе.

"Считаю, что существует большой потенциал для сотрудничества на Южном Кавказе в сферах, связанных, например, с энергетикой. Потенциально Азербайджан может быть поставщиком энергоресурсов в Армению", — сказал глава государства.

Алиев отметил, что именно так и было во времена Советского Союза.