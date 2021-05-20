Азербайджан может стать поставщиком энергоресурсов в Армению
Существует большой потенциал для сотрудничества двух стран на Южном Кавказе, отметил Ильхам Алиев.
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Азербайджан может поставлять энергоресурсы в Армению. Таким мнением поделился президент республики Ильхам Алиев во время онлайн-конференции, посвящённой развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе.
"Считаю, что существует большой потенциал для сотрудничества на Южном Кавказе в сферах, связанных, например, с энергетикой. Потенциально Азербайджан может быть поставщиком энергоресурсов в Армению", — сказал глава государства.
Алиев отметил, что именно так и было во времена Советского Союза.
Ранее Лайф рассказывал, что и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил намерение своей страны подписать новый договор с Азербайджаном. Ситуация на границе двух стран остаётся напряжённой, отметил политик.
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