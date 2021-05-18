Муж умолял найти пропавшую жену, пока не выяснилось, что он убил её и прокрутил через мясорубку
Преступник предстал перед судом, где заявил, что любил и ненавидел свою супругу.
Фото © Weibo
Летом 2020 года эта страшная история прогремела на весь Китай. 55-летний Сюй Гуоли из Ханчжоу дал несколько телеинтервью, заявив, что его жена Лай Хуэйли пропала. Мужчина рассказал, что она ушла из дома, пока он спал, и умолял её найти, назначив награду в размере 100 тыс. юаней (≈1,1 млн руб.). Однако спустя 16 дней стал главным подозреваемым в её убийстве, пишет South China Morning Post.
Фото © Weibo
Правоохранители две недели обыскивали многоэтажку, проверили 38 мусоровозов и просмотрели записи с камер длительностью шесть тысяч часов, прежде чем установили, что женщина не выходила из дома, и обнаружили её ДНК. В итоге Гуоли задержали и он признался в убийстве. В роковой день злодей накачал жену лекарствами, заклеил рот скотчем и задушил. Но на этом не остановился. Он расчленил труп жертвы, прокрутил через мясорубку и часть останков выбросил в мусоропровод, а часть смыл в унитаз.
Фото © Weibo
Сюй Гуоли познакомился с будущей супругой ещё в 1988 году, в 2008-м они поженились, у пары родилась дочь и были дети от предыдущих браков. В суде мужчина пожаловался, что жена не давала ему вмешиваться в процесс обучения их дочери, записала на себя две их квартиры, не уважала мужа и называла бесполезным. По словам Гуоли, он даже подумывал покончить с собой, но не решился. А также заявил, что любил свою жену и сильно подвёл свою семью.
Я любил и ненавидел её. [Убить её] — единственный выход. Теперь бесполезно говорить, что я сожалею об этом, но мне больше нечего сказать, кроме как "Я сожалею об этом"
13-летняя дочка пары написала письмо в суд, попросив, чтобы Гуоли не приговаривали к смертной казни, так как он был очень любящим отцом и она хочет, чтобы у неё остался хоть один родитель. Приговор преступнику должны вынести позднее.
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