В США на аукцион выставят очки и палочку Гарри Поттера
За них планируется выручить порядка $ 100 тысяч. Участникам торгов также будут предложены реквизиты и костюмы с различных киноплощадок.
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I" / Kinopoisk
29 июня в Лос-Анджелесе стартует аукцион, где разыграют более 1200 редких и знаковых предметов из мира кино. В частности, там можно будет приобрести очки и палочку Гарри Поттера из "Даров Смерти". Об этом сообщил портал TMZ.
Мероприятие проведёт компания по продаже сувениров Prop Store. И за палочку, и за очки планируют выручить от $30 до $50 тысяч.
Вместе с атрибутами протагониста экранизации романов Джоан Роулинг организаторы, в частности, разместят лоты из "Индианы Джонса и Храма судьбы" (замшевую шляпу), "Звёздных войн" (дроида-астромеханика из "Скайуокер. Восход"), "Бэтмена" 1989 года (ремень от костюма главного героя) и культового "Маппет-шоу". За каждую позицию планируется выручить от 30 до 250 тысяч долларов.
Организаторы Prop Store с 1998 года коллекционируют реквизит и костюмы с киноплощадок по всему миру. В их собрании большое количество уникальных объектов из разных художественных фильмов.
А на Украине ранее выставили на торги несколько тюрем и земель, на которых они расположены. Это было организовано в рамках "большой распродажи". Решение было принято в связи с тем, что заключённые переведены в другие учреждения, а здания законсервированы, однако на их содержание всё равно требовались средства из бюджета.
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