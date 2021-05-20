В США на аукцион выставят очки и палочку Гарри Поттера

29 июня в Лос-Анджелесе стартует аукцион, где разыграют более 1200 редких и знаковых предметов из мира кино. В частности, там можно будет приобрести очки и палочку Гарри Поттера из "Даров Смерти". Об этом сообщил портал TMZ.





Мероприятие проведёт компания по продаже сувениров Prop Store. И за палочку, и за очки планируют выручить от $30 до $50 тысяч.

Вместе с атрибутами протагониста экранизации романов Джоан Роулинг организаторы, в частности, разместят лоты из "Индианы Джонса и Храма судьбы" (замшевую шляпу), "Звёздных войн" (дроида-астромеханика из "Скайуокер. Восход"), "Бэтмена" 1989 года (ремень от костюма главного героя) и культового "Маппет-шоу". За каждую позицию планируется выручить от 30 до 250 тысяч долларов.

Организаторы Prop Store с 1998 года коллекционируют реквизит и костюмы с киноплощадок по всему миру. В их собрании большое количество уникальных объектов из разных художественных фильмов.