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В США на аукцион выставят очки и палочку Гарри Поттера

За них планируется выручить порядка $ 100 тысяч. Участникам торгов также будут предложены реквизиты и костюмы с различных киноплощадок.

20 мая, 17:10
<p>Кадр из фильма "<a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/1623433/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I</a>" / Kinopoisk</p>

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I" / Kinopoisk

29 июня в Лос-Анджелесе стартует аукцион, где разыграют более 1200 редких и знаковых предметов из мира кино. В частности, там можно будет приобрести очки и палочку Гарри Поттера из "Даров Смерти". Об этом сообщил портал TMZ.

  • Фото © tmz.com
    Фото © tmz.com
  • Фото © tmz.com
    Фото © tmz.com

Фото © tmz.com

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Мероприятие проведёт компания по продаже сувениров Prop Store. И за палочку, и за очки планируют выручить от $30 до $50 тысяч.

Вместе с атрибутами протагониста экранизации романов Джоан Роулинг организаторы, в частности, разместят лоты из "Индианы Джонса и Храма судьбы" (замшевую шляпу), "Звёздных войн" (дроида-астромеханика из "Скайуокер. Восход"), "Бэтмена" 1989 года (ремень от костюма главного героя) и культового "Маппет-шоу". За каждую позицию планируется выручить от 30 до 250 тысяч долларов.

Организаторы Prop Store с 1998 года коллекционируют реквизит и костюмы с киноплощадок по всему миру. В их собрании большое количество уникальных объектов из разных художественных фильмов.

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А на Украине ранее выставили на торги несколько тюрем и земель, на которых они расположены. Это было организовано в рамках "большой распродажи". Решение было принято в связи с тем, что заключённые переведены в другие учреждения, а здания законсервированы, однако на их содержание всё равно требовались средства из бюджета.


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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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