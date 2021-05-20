Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

СМИ: Кабинет безопасности Израиля обсуждает вопрос одностороннего прекращения огня в Газе

Согласно сразу нескольким источникам зарубежной прессы, решение о прекращении атак на палестинских радикалов может вступить в силу уже 21 мая.

20 мая, 17:55
<p>Последствия авиаударов Израиля по сектору Газа. Фото © ТАСС/dpa</p>

Последствия авиаударов Израиля по сектору Газа. Фото © ТАСС/dpa

Кабинет безопасности Израиля начал обсуждение вопроса об одностороннем прекращении огня. Об этом сообщает израильское радио Kan со ссылкой на источник.

По данным издания, одностороннее прекращение огня должно вступить в силу уже в пятницу, 21 мая. Подобную информацию подтверждает и катарский телеканал Al Jazeera. По его данным, власти Израиля "официально уведомили египетского посредника" о намерении прекратить атаку на палестинских радикалов в секторе Газа.

В Кремле призвали стороны палестино-израильского конфликта не подливать масла в огонь

В Кремле призвали стороны палестино-израильского конфликта не подливать масла в огонь

Ранее в связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа российский президент Владимир Путин распорядился эвакуировать из Газы россиян, желающих вернуться на родину. Также глава государства поручил заняться вывозом и граждан стран СНГ.

Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. Взаимные ракетные удары продолжаются не первую неделю. Российский МИД осудил использование силы против населения Израиля и Палестины, а также призвал в срочном порядке провести заседание ближневосточного квартета на уровне министров.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин распорядился эвакуировать из Газы россиян, желающих вернуться на родину

сегодня в 10:35

В ХАМАС заявили о ракетном ударе по двум авиабазам Израиля

сегодня в 00:32

Разноцветные и без пола: Lego выпустила набор с ЛГБТ-персонажами

сегодня в 18:33

Опрос показал, сколько россиян могут назвать имена выдающихся учёных-соотечественников

сегодня в 18:44

Глава Роспотребнадзора заявила об отсутствии значимых рисков из-за индийского штамма коронавируса

сегодня в 18:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1