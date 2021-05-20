СМИ: Кабинет безопасности Израиля обсуждает вопрос одностороннего прекращения огня в Газе
Согласно сразу нескольким источникам зарубежной прессы, решение о прекращении атак на палестинских радикалов может вступить в силу уже 21 мая.
Последствия авиаударов Израиля по сектору Газа. Фото © ТАСС/dpa
Кабинет безопасности Израиля начал обсуждение вопроса об одностороннем прекращении огня. Об этом сообщает израильское радио Kan со ссылкой на источник.
По данным издания, одностороннее прекращение огня должно вступить в силу уже в пятницу, 21 мая. Подобную информацию подтверждает и катарский телеканал Al Jazeera. По его данным, власти Израиля "официально уведомили египетского посредника" о намерении прекратить атаку на палестинских радикалов в секторе Газа.
Ранее в связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа российский президент Владимир Путин распорядился эвакуировать из Газы россиян, желающих вернуться на родину. Также глава государства поручил заняться вывозом и граждан стран СНГ.
Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. Взаимные ракетные удары продолжаются не первую неделю. Российский МИД осудил использование силы против населения Израиля и Палестины, а также призвал в срочном порядке провести заседание ближневосточного квартета на уровне министров.
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