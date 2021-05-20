СМИ: Кабинет безопасности Израиля обсуждает вопрос одностороннего прекращения огня в Газе

Кабинет безопасности Израиля начал обсуждение вопроса об одностороннем прекращении огня. Об этом сообщает израильское радио Kan со ссылкой на источник.

По данным издания, одностороннее прекращение огня должно вступить в силу уже в пятницу, 21 мая. Подобную информацию подтверждает и катарский телеканал Al Jazeera. По его данным, власти Израиля "официально уведомили египетского посредника" о намерении прекратить атаку на палестинских радикалов в секторе Газа.

Ранее в связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа российский президент Владимир Путин распорядился эвакуировать из Газы россиян, желающих вернуться на родину. Также глава государства поручил заняться вывозом и граждан стран СНГ.