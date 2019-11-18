В Минздраве прокомментировали увольнение детского врача-трансплантолога

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Фото © Pixabay

В ведомстве отметили, что Каабак работал в НМИЦ имени Шумакова на четверть ставки.

Нуждающиеся в трансплантации печени или почки дети получат необходимое лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья (НМИЦ) в полном объёме. Так в Министерстве здравоохранения прокомментировали сообщения СМИ об увольнении из медучреждения единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, проводившего пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов.

В НМИЦ здоровья детей продолжают работу высококвалифицированные специалисты, обладающие достаточным научным и практическим опытом работы в сфере трансплантологии. Проводится предтрансплантационная подготовка пациентов на 2020 год, говорится в заявлении Минздрава.

В ведомстве отметили, что Каабак работал в НМИЦ имени Шумакова на четверть ставки. За весь период работы с его участием была проведена 21 операция.

Ранее в ряде СМИ сообщили об увольнении Каабака и его коллеги Надежды Бабенко. В свою очередь, в конце октября Лайф сообщал, что матери больных детей призвали не закрывать уникальное отделение трансплантологии.

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