Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся в России стабильной, продление майских праздников позволило избежать роста заболеваемости. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-1".

"Ситуация по новой коронавирусной инфекции сегодня остаётся стабильной. Решение, которое было принято о том, чтобы праздники были без перерывов для рабочих четырёх дней, позволило нам не допустить роста, не изменить вот эту стабильность ситуации", — пояснила она.