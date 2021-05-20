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Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Избежать роста заболеваемости, по её словам, удалось благодаря решению продлить майские праздники.

20 мая, 18:03

Фото © Kremlin.ru

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся в России стабильной, продление майских праздников позволило избежать роста заболеваемости. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-1".

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"Ситуация по новой коронавирусной инфекции сегодня остаётся стабильной. Решение, которое было принято о том, чтобы праздники были без перерывов для рабочих четырёх дней, позволило нам не допустить роста, не изменить вот эту стабильность ситуации", — пояснила она.

Напомним, что число подтверждённых случаев заражения ковидом в России возросло за сутки на 9232 человека. Общее число заболевших с начала пандемии на сегодняшний день составляет 4 974 908 человек. Число вылечившихся россиян при этом возросло на 9983, что стало максимумом с 15 апреля. А счёт умерших пополнился на 396 человек.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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