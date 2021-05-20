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Разноцветные и без пола: Lego выпустила набор с ЛГБТ-персонажами

В него входит 11 фигурок, окрашенных в цвета радужного флага, бледно-голубой, белый и розовый, представляющие трансгендерное комьюнити, а также чёрный и коричневый.

20 мая, 18:33
<p>Фото <strong style="font-weight: bold;">© </strong>Twitter / <a href="https://twitter.com/LEGO_Group/status/1395303326879735811" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lego</a></p>

Фото © Twitter / Lego

Lego показала новый набор в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Он получил название Everyone is Awesome, что в переводе означает "Все великолепны". О релизе компания сообщила на своей странице в "Твиттере".

В набор входит 11 фигурок. Шесть из них окрашены в цвета радужного флага — символа людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ещё две — чёрного и коричневого цветов, так компания подчёркивает, что принадлежность к ЛГБТ не зависит от цвета кожи и национальности. Остальные три фигурки имеют оттенки транс-сообщества (розовый, белый и светло-голубой).

Все игрушки, кроме одной, не имеют конкретной половой принадлежности. Исключение составляет фиолетовая фигурка, посвящённая артистам-мужчинам, которые выступают в женских образах.

Сообщается, что набор поступит в продажу 1 июня.

LEGO будет учить детей программированию с помощью конструктора

LEGO будет учить детей программированию с помощью конструктора

Ранее Лайф сообщал, что Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицейскими из-за протестов в США. Ограничения коснулись более 30 наборов, где детям предлагается построить из деталей полицейский участок, пожарную часть, кинологическое подразделение полиции, патрульную машину, пожарный самолёт и многое другое.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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