Разноцветные и без пола: Lego выпустила набор с ЛГБТ-персонажами
В него входит 11 фигурок, окрашенных в цвета радужного флага, бледно-голубой, белый и розовый, представляющие трансгендерное комьюнити, а также чёрный и коричневый.
Фото © Twitter / Lego
Lego показала новый набор в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Он получил название Everyone is Awesome, что в переводе означает "Все великолепны". О релизе компания сообщила на своей странице в "Твиттере".
We’re super excited to reveal our new set - LEGO Everyone is Awesome! Because we celebrate every LEGO builder ❤️🌈 #LEGO #EveryoneIsAwesome pic.twitter.com/J7KSz3zWik— LEGO (@LEGO_Group) May 20, 2021
В набор входит 11 фигурок. Шесть из них окрашены в цвета радужного флага — символа людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ещё две — чёрного и коричневого цветов, так компания подчёркивает, что принадлежность к ЛГБТ не зависит от цвета кожи и национальности. Остальные три фигурки имеют оттенки транс-сообщества (розовый, белый и светло-голубой).
Все игрушки, кроме одной, не имеют конкретной половой принадлежности. Исключение составляет фиолетовая фигурка, посвящённая артистам-мужчинам, которые выступают в женских образах.
Сообщается, что набор поступит в продажу 1 июня.
Ранее Лайф сообщал, что Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицейскими из-за протестов в США. Ограничения коснулись более 30 наборов, где детям предлагается построить из деталей полицейский участок, пожарную часть, кинологическое подразделение полиции, патрульную машину, пожарный самолёт и многое другое.
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