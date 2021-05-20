Разноцветные и без пола: Lego выпустила набор с ЛГБТ-персонажами

Lego показала новый набор в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Он получил название Everyone is Awesome, что в переводе означает "Все великолепны". О релизе компания сообщила на своей странице в "Твиттере".

We’re super excited to reveal our new set - LEGO Everyone is Awesome! Because we celebrate every LEGO builder ❤️🌈 #LEGO #EveryoneIsAwesome pic.twitter.com/J7KSz3zWik — LEGO (@LEGO_Group) May 20, 2021

В набор входит 11 фигурок. Шесть из них окрашены в цвета радужного флага — символа людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ещё две — чёрного и коричневого цветов, так компания подчёркивает, что принадлежность к ЛГБТ не зависит от цвета кожи и национальности. Остальные три фигурки имеют оттенки транс-сообщества (розовый, белый и светло-голубой).

Все игрушки, кроме одной, не имеют конкретной половой принадлежности. Исключение составляет фиолетовая фигурка, посвящённая артистам-мужчинам, которые выступают в женских образах.

Сообщается, что набор поступит в продажу 1 июня.