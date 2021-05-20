В США вновь заговорили о доказательствах происхождения коронавируса из лаборатории Ухани

Республиканцы из комитета Палаты представителей США по разведке рассказали о "серьёзных косвенных доказательствах" того, что вспышка коронавируса могла возникнуть после утечки из Уханьского института вирусологии.

В появившемся на сайте комитета докладе говорится, что отсутствие сотрудничества со стороны властей Китая препятствовало международным усилиям по установлению настоящего источника вируса. В качестве "улик" республиканцы назвали "информацию о возникновении инфекций из-за утечек из исследовательских лабораторий" и предупреждение американских дипломатов в КНР в 2017 году о том, что в Ухани занимаются "опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности".

Кроме того, в документе сказано, что у некоторых исследователей лаборатории осенью 2019 года якобы появились характерные для заболевания симптомы. Республиканцы также указали на причастность китайских военных к институту в Ухани.