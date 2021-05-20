Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Глава Роспотребнадзора назвала основную задачу "санитарного щита"

Необходимо сформировать такую систему защиты населения, чтобы инфекции не могли нарушить обычный режим жизни.

20 мая, 19:04
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

В России локдауны могут не понадобиться, если будет сформирован "санитарный щит". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Основная задача, которую мы перед собой ставим, — это чтобы любая инфекция не наносила такого ущерба, как принёс прошлый год. Чтобы даже при возникновении рисков в целом, не пандемических, не было рисков для людей, не было рисков для экономики. И основной девиз — это любая эпидемия без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни", — объяснила глава санитарного ведомства.

"У нас наступит другая жизнь": Глава Роспотребнадзора назвала сроки окончания пандемии

"У нас наступит другая жизнь": Глава Роспотребнадзора назвала сроки окончания пандемии

По словам Поповой, потребуется создать новый санитарный карантинный контроль на границе. Он должен быть более мобильным и усиленным. А системы должны оперативно выдавать результат. Нужно также создавать такие тесты, которые смогут определять любую инфекцию за четыре дня. Эту задачу необходимо решить очень быстро.

Матвиенко не увидела причин для коронавирусного локдауна в России

Матвиенко не увидела причин для коронавирусного локдауна в России

Напомним, что о формировании "мощного санитарного щита" ранее заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. О такой необходимости в послании Федеральному собранию говорил глава государства Владимир Путин.

В ВОЗ заявили, что заболеваемость и смертность от ковида в мире вышли на плато

В ВОЗ заявили, что заболеваемость и смертность от ковида в мире вышли на плато

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Названы места, где россияне чаще всего заражаются коронавирусом

сегодня в 20:53

Глава Роспотребнадзора заявила об отсутствии значимых рисков из-за индийского штамма коронавируса

сегодня в 18:25

В США вновь заговорили о доказательствах происхождения коронавируса из лаборатории Ухани

сегодня в 18:58

Россиянам рассказали, когда могут упасть цены на вторичное жильё

сегодня в 23:30

Самую длинную ноту на "Евровидении" исполнила подопечная Киркорова из Молдавии

сегодня в 23:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1