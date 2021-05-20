Глава Роспотребнадзора назвала основную задачу "санитарного щита"

В России локдауны могут не понадобиться, если будет сформирован "санитарный щит". Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Основная задача, которую мы перед собой ставим, — это чтобы любая инфекция не наносила такого ущерба, как принёс прошлый год. Чтобы даже при возникновении рисков в целом, не пандемических, не было рисков для людей, не было рисков для экономики. И основной девиз — это любая эпидемия без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни", — объяснила глава санитарного ведомства.

По словам Поповой, потребуется создать новый санитарный карантинный контроль на границе. Он должен быть более мобильным и усиленным. А системы должны оперативно выдавать результат. Нужно также создавать такие тесты, которые смогут определять любую инфекцию за четыре дня. Эту задачу необходимо решить очень быстро.