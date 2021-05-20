Названы возможные сроки начала перемирия между Израилем и сектором Газа

Израиль и ХАМАС могут перейти к перемирию уже в первые часы 21 мая, если будет получено одобрение от обеих сторон. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Египте, который посредничает в урегулировании конфликта.

"Прекращение огня может вступить в силу в первые часы пятницы после одобрения этой инициативы правительством Израиля и палестинскими фракциями", — сказал источник агентства.