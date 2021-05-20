Названы возможные сроки начала перемирия между Израилем и сектором Газа
Армия Израиля ранее заявляла, что в направлении этой страны из анклава было запущено за время конфликта около четырёх тысяч ракет.
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Израиль и ХАМАС могут перейти к перемирию уже в первые часы 21 мая, если будет получено одобрение от обеих сторон. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Египте, который посредничает в урегулировании конфликта.
"Прекращение огня может вступить в силу в первые часы пятницы после одобрения этой инициативы правительством Израиля и палестинскими фракциями", — сказал источник агентства.
Ранее в связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа российский президент Владимир Путин распорядился эвакуировать из Газы россиян, желающих вернуться на родину. Также глава государства поручил заняться вывозом и граждан стран СНГ.
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