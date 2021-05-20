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Умер Герой России лётчик-испытатель Тайгиб Толбоев

Среди его наград и званий — "Заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации", "Народный герой Дагестана".

20 мая, 19:31
<p>Фото © <a href="http://president.e-dag.ru/novosti/zayavleniya-obrashcheniya/o-tolboeve-t-o" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба главы Дагестана</a></p>

Фото © Пресс-служба главы Дагестана

Лётчик-испытатель Герой России Тайгиб Толбоев ушёл из жизни в возрасте 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана. Отмечается, что Толбоев освоил и испытал более 50 типов и модификаций самолётов и вертолётов. Он также участвовал в боевых действиях и был задействован в испытаниях нового ракетного вооружения.

Кроме того, Толбоев совершил несколько десятков боевых вылетов. Среди наград и званий Тайгиба Толбоева — Герой России, "Заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации", "Народный герой Дагестана".

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"За годы службы на разных участках Тайгиб Омарович снискал уважение и авторитет у своих коллег, друзей и земляков. Он был настоящим патриотом своей родины. Светлая память о Тайгибе Толбоеве навсегда останется в наших сердцах", — подчёркивается в некрологе.

Ранее стало известно о том, что умер советский и российский тренер по биатлону Александр Привалов. Он ушёл из жизни в возрасте 87 лет.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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