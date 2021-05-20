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В лесу под Казанью нашли драгоценности на 160 миллионов рублей

Ювелирные изделия были украдены колумбийцем ещё во время чемпионата мира по футболу 2018 года, и с тех пор их искали.

20 мая, 19:45
<p>Фото © МВД по Республике Татарстан</p>

Фото © МВД по Республике Татарстан

Полиция обнаружила ювелирные изделия, которые были украдены в Казани во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Общая сумма ущерба была оценена в 160 миллионов рублей. Как отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, похитителем оказался гражданин Колумбии.

В июле 2018 года в Казани он похитил у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds дорожный чемодан, где находились эти драгоценности. Инцидент произошёл в павильоне выставочного центра "Казанская ярмарка". Затем колумбиец сбежал, но вскоре был пойман. В сентябре 2019 года суд в Казани заочно арестовал его. Эдгар Алехандро Валеро Валеро был объявлен в розыск.

"По версии следствия, он участвовал в упаковке ценного багажа. Мужчина был объявлен в международный розыск, заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В сентябре 2019 года обвиняемый был задержан на территории Аргентины, в марте 2021 года его экстрадировали в Россию, а в апреле доставили из Москвы в Татарстан", — сказала Волк.

Согласно признаниям колумбийца, украденные драгоценности были спрятаны в лесополосе в Казани. Однако точное место тайника он не раскрыл. В этой связи следователям пришлось обследовать большую площадь. Поиски прошли не зря — полицейские обнаружили четыре мешка с драгоценностями. В ближайшее время их передадут законному собственнику.

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Напомним, что в апреле модель и блогерша Виктория Шащук обвинила в краже драгоценностей друзей, которым оставила ключи от квартиры на время отпуска. Ущерб она оценила в весьма значительную сумму — 600 тысяч рублей и две тысячи долларов (около 150 тысяч рублей).

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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