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На аукционе в Женеве продали крупнейший бриллиант из России

Алмаз массой 207,29 карата был найден в Якутии в 2016 году, его огранка заняла более полутора лет.

13 мая 2021, 05:19

Крупнейший в истории российской огранки — 100,94 карата — бриллиант The Spectacle продан на аукционе в Женеве за 12,84 млн швейцарских франков ($14,1 млн), сообщает аукционный дом Christie's.

Бриллиант создан из редчайшего алмаза массой 207,29 карата, найденного в 2016 году на трубке "Зарница" в Якутии. Это один из самых крупных кристаллов, добытых компанией "Алроса" в XXI веке. Процесс огранки занял один год и восемь месяцев. Бриллиант идеально бесцветный, без внутренних включений. Стоимость камня оценивалась в 12–18 млн швейцарских франков ($13,1–19,7 млн).

Кроме него коллекция The Spectacle состоит из 20,69-каратного фантазийного ярко-жёлтого бриллианта "Жар-птица" и 14,83-каратного "Призрака розы", которые уже нашли своих покупателей.

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Ранее Лайф писал о том, что уникальные кроссовки Канье Уэста проданы на аукционе за рекордные $1,8 млн.

Авторы
Юлия Коновалова

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