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В украинском Николаеве не смогли лишить русский язык статуса регионального

За отмену этого статуса проголосовали лишь 23 местных депутата, а для принятия решения было необходимо минимум 28 голосов.

20 мая, 20:17
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Городской совет украинского Николаева не поддержал предложение лишить русский язык статуса регионального в городе. Таким образом, местные парламентарии не смогли отменить решение от 2012 года. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь назвал это позором.

"Позор тем депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования, которые на сегодняшнем пленарном заседании испугались и не отменили решение "О признании утратившим силу решения городского совета от 21.08.2012 № 19/4 "О предоставлении русскому языку статуса регионального языка Николаева", — написал Креминь на своей странице в "Фейсбуке", комментируя итоги голосования.

В частности, против предложения проголосовала крупнейшая в Николаевском городском совете фракция партии "Оппозиционная платформа" в составе 17 народных избранников.

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Ранее на Украине депутаты "переименовали" русский язык, чтобы обойти запрет Зеленского. Таким методом на родине Юлии Тимошенко придумали, как отказаться от мовы и не подпасть при этом под санкции.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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