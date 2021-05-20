В украинском Николаеве не смогли лишить русский язык статуса регионального

Городской совет украинского Николаева не поддержал предложение лишить русский язык статуса регионального в городе. Таким образом, местные парламентарии не смогли отменить решение от 2012 года. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь назвал это позором.

"Позор тем депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования, которые на сегодняшнем пленарном заседании испугались и не отменили решение "О признании утратившим силу решения городского совета от 21.08.2012 № 19/4 "О предоставлении русскому языку статуса регионального языка Николаева", — написал Креминь на своей странице в "Фейсбуке", комментируя итоги голосования.

В частности, против предложения проголосовала крупнейшая в Николаевском городском совете фракция партии "Оппозиционная платформа" в составе 17 народных избранников.