В Ереване люди вышли на акцию протеста с требованием не подписывать документ по границе с Азербайджаном. Видео © Telegram / Sputnik Армения

Парламент Армении на внеочередном заседании не принял заявление с призывом к исполняющему обязанности премьер-министра страны Николу Пашиняну не подписывать новый документ с Азербайджаном. На этом настаивала армянская оппозиция, однако за принятие такого заявления выступили лишь 25 парламентариев из 132. При этом на улицах Еревана начали собираться люди, требующие от Пашиняна не подписывать заявление о договорённостях с Баку. Демонстранты начали перекрывать некоторые улицы, полицейские задержали несколько человек.