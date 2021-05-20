Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Ереване люди вышли на акцию протеста с требованием не подписывать документ по границе с Азербайджаном

На центральных улицах Еревана начали собираться сторонники оппозиции, некоторые демонстранты решили перекрывать движение, начались задержания.

20 мая, 20:41

Фото © Кадр из видео t.me/sputniklive

В Ереване люди вышли на акцию протеста с требованием не подписывать документ по границе с Азербайджаном. Видео © Telegram / Sputnik Армения

Парламент Армении на внеочередном заседании не принял заявление с призывом к исполняющему обязанности премьер-министра страны Николу Пашиняну не подписывать новый документ с Азербайджаном. На этом настаивала армянская оппозиция, однако за принятие такого заявления выступили лишь 25 парламентариев из 132. При этом на улицах Еревана начали собираться люди, требующие от Пашиняна не подписывать заявление о договорённостях с Баку. Демонстранты начали перекрывать некоторые улицы, полицейские задержали несколько человек.

Азербайджан может стать поставщиком энергоресурсов в Армению

Азербайджан может стать поставщиком энергоресурсов в Армению

Ранее Никол Пашинян подтвердил намерение Армении подписать новый договор с Азербайджаном. Это будет сделано в случае, если Баку реализует договорённости и выполнит ранее согласованные условия. По словам Пашиняна, документ на 100% соответствует интересам Еревана.

Речь идёт о трёхстороннем заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана о создании комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Москва намерена выступить в качестве посредника. Документом предусмотрено, что комиссия до 30 июня проведёт первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений и порядок работы, а также утвердит состав экспертных групп.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Азербайджан может стать поставщиком энергоресурсов в Армению

сегодня в 16:41

Пашинян подтвердил намерение Армении подписать новое соглашение с Азербайджаном

сегодня в 07:46

Огромная воронка и слой пепла. Учёные рассказали о последствиях извержения Йеллоустоунского супервулкана

сегодня в 23:35

Россиянам рассказали, когда могут упасть цены на вторичное жильё

сегодня в 23:30

Самую длинную ноту на "Евровидении" исполнила подопечная Киркорова из Молдавии

сегодня в 23:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1