В Ереване люди вышли на акцию протеста с требованием не подписывать документ по границе с Азербайджаном
На центральных улицах Еревана начали собираться сторонники оппозиции, некоторые демонстранты решили перекрывать движение, начались задержания.
Фото © Кадр из видео t.me/sputniklive
В Ереване люди вышли на акцию протеста с требованием не подписывать документ по границе с Азербайджаном. Видео © Telegram / Sputnik Армения
Парламент Армении на внеочередном заседании не принял заявление с призывом к исполняющему обязанности премьер-министра страны Николу Пашиняну не подписывать новый документ с Азербайджаном. На этом настаивала армянская оппозиция, однако за принятие такого заявления выступили лишь 25 парламентариев из 132. При этом на улицах Еревана начали собираться люди, требующие от Пашиняна не подписывать заявление о договорённостях с Баку. Демонстранты начали перекрывать некоторые улицы, полицейские задержали несколько человек.
Ранее Никол Пашинян подтвердил намерение Армении подписать новый договор с Азербайджаном. Это будет сделано в случае, если Баку реализует договорённости и выполнит ранее согласованные условия. По словам Пашиняна, документ на 100% соответствует интересам Еревана.
Речь идёт о трёхстороннем заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана о создании комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Москва намерена выступить в качестве посредника. Документом предусмотрено, что комиссия до 30 июня проведёт первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений и порядок работы, а также утвердит состав экспертных групп.
Комментариев: 0