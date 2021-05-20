В Челябинске школьница пришла на занятия с пистолетом
Предположительно, она планировала похвастаться перед сверстниками, однако только всех перепугала. В инциденте разбирается полиция и руководство школы.
Фото © Pixabay
В Челябинске школьница пришла с пистолетом на занятия в городскую гимназию № 23. Оружие у девочки заметили сверстники, они сообщили об этом родителям, а те уже забили тревогу и вызвали полицию.
По данным Ura.ru, в школу прибыли сотрудники МВД и Росгвардии. Эвакуация учеников не проводилась. Как оказалось, пистолет у школьницы оказался пневматическим. Откуда он появился у подростка, выясняется. Предположительно, девочка принесла пистолет в школу, чтобы похвастаться перед одноклассниками и сфотографироваться с ним.
Как сообщает телеканал "360", школьница учится достаточно хорошо, однако это не первый неприятный инцидент с её участием. Уточняется, что однажды она подожгла в школе мусорное ведро. Также известно, что шестиклассницу часто замечали у социального педагога. Кроме того, у девочки иногда возникало недопонимание с мальчиками из класса. В чём именно оно выражалось, не уточняется. Также ученики характеризуют школьницу как "активную и непредсказуемую".
Сейчас в ситуации разбирается полиция и руководство образовательного учреждения. Также остаётся вопрос, как ребёнок пронёс в гимназию пистолет.
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Ранее сообщалось, что в Подмосковье 16-летний школьник пригрозил убить одноклассниц на последнем звонке из-за насмешек. Несколько лет назад у подростка развилась умственная отсталость на фоне гибели родственников, что дало повод для издёвок над ним в школе.
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